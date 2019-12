Whatsapp: novità in vista per l’app di messaggistica istantanea

Novità in vista per Whatsapp, l’app di messaggistica istantanea più utilizzata nei nostri giorni che nei prossimi giorni, a quanto pare, andrà incontro a cambiamenti di grande rilievo, sia nella versione Android sia in quella per iPhone.

Di che si tratta? Vediamolo insieme.

Android: Whatsapp cambia nome

Come sappiamo, negli ultimi giorni Facebook ha annunciato di aver modificato il proprio logo aziendale, utilizzando un nuovo font in stampatello con l’obiettivo rendere immediatamente riconoscibili i “prodotti aziendali” e comunicare in maniera più diretta la struttura aziendale. Di conseguenza, è stata presa la decisione di legare indissolubilmente Whatsapp con la propria “casa madre” (Facebook). Di fatti, nella versione beta di WhatsApp Android (la 2.19.331) è stata aggiunta la scritta “WhatsApp from Facebook” in diverse schermate, inaugurando così una nuova stagione per la piattaforma di messaggistica. Una volta che il cambio diverrà definitivo, il nuovo nome verrà visualizzato non solo nelle schermate interne dell’applicazione, ma anche nei vari store di app per Android e iOS.

IOS: Whatsapp e la dark mode

Per quanto riguarda i dispositivi Apple, invece, pare che l’arrivo della modalità scura su WhatsApp è ormai imminente. Non a caso negli ultimi giorni gli stessi leaker di WABetaInfo hanno pubblicato un’immagine sul loro profilo Twitter dove mostrano la foto di WhatsApp per iPhone con modalità scura attivata (da noi riportata poco fa) e accompagnata dalla dicitura “#Soon” (ossia a breve).

A quanto pare anche Whatsapp ha deciso di fare il cambio stagione e di rinnovarsi un pochetto!