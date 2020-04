Usare lo smartphone come Webcam del PC [Guida]

Usare lo smartphone come webcam del PC è una soluzione rapida e funzionale, sopratutto se devi fare una videoconferenza e non disponi di un computer con una telecamera integrata.

Ora ti mostrerò cosa devi fare per trasformare il tuo smartphone in una webcam per computer.

DI COSA ABBIAMO BISOGNO

Smartphone Android

Un computer con sistema operativo Windows o Linux

L’applicazione DroidCam installata: Download

Il programma DroidCam installato sul tuo PC: Download

Una connessione WiFi

PROCEDIMENTO

1. Dopo aver scaricato ed installato sul computer e sullo smartphone l’applicazione DroidCam, accertati che sia il cellulare che il PC siano collegati sulla stessa rete WiFi.

2. Apri DroidCam sullo smartphone, accetta tutti i termini mettendo sempre Consenti. Clicca sui 3 puntini in alto a destra dell’app e clicca su Impostazioni.

3. Ti si aprirà una schermata chiamata Settings, qui cerca la voce Camera ed impostala su Frontale.

3. Su smartphone torna alla schermata principale di DropCam e apri sul PC il programma DroidCam.

4. Inserisci su PC valori WiFi IP e DroidCam Port che vedi sul telefono, poi spunta le voci Video e Audio. Infine premi Start.

Infine avvia Skype, Zoom o qualsiasi altro programma per le videoconferenze e il tuo telefono sarà riconosciuto come una webcam.