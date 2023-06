Termoli comics and Games by QDSS arriva per la prima volta in Molise per la precisione a Termoli i giorni 16-17-18!

Termoli comics and Games by QDSS arriva per la prima volta in Molise per la precisione a Termoli i giorni 16-17-18! Un evento davvero unico e molto interessante per la peculiarità di esser stato messo in piedi da 2 YouTuber i Quei due Sul Server.

TERMOLI COMICS AND GAMES: CHI SONO I QDSS

Per la prima volta in Molise a Termoli sbarca un Comics! Eventi simili permettono non solo di godersi del mondo fumettistico e in questo caso anche videoludico ma anche di incontrare nuova gente, fare nuove conoscenze e condividere con tutti la stessa passione!

Questo fantastico evento è stato creato e messo in piedi da 2 famosi youtuber conosciuti come Redez (Nicola Palmieri) e Synergo (Mario Palladino) nati entrambi a Termoli nel 1984 e amici sin dall’infanzia con la passione della tecnologia e del mondo videoludico che hanno messo in piedi un canale YouTube nel 2012 con il nome di Quei due Sul Server, ad oggi però vanta di numerosi canali come Quei due Sul Gaming e Quei due sul Rilax.

Ma oltre a vantare di numeri molto importanti, quello che li contraddistingue è una community molto attiva e coesa. Grazie a questo bel gruppo sono riusciti a portare avanti innumerevoli progetti come i QDBSS che è un gioco davvero folle, oppure progetti come lanciare nello spazio un pallone areostatico o anche il gioco da tavola Incipit.

Insomma questo duo affiatato decennale ha portato tante iniziative molto interessanti che hanno da sempre appassionato migliaia di persone. La cosa più grande però arriva ora, il progetto forse con più ambizione è portare a Termoli un evento mai accaduto prima il Termoli comics and Games.

TERMOLI COMICS AND GAMES

L’evento si terrà il giorno 16-17-18 con programmi molto interessanti come Cosplay, gli Oldgen Project e tanti tanti spettacoli spalmati nei 3 giorni, insomma non c’è di certo da annoiarsi.

L’ingresso è completamente gratuito! Questo è sicuramente un punto estremamente a favore per potersi organizzare e godere di almeno uno dei 3 giorni. Ovviamente all’evento saranno presenti Synergo e Redez con a loro volta un programma di spettacoli in programma.

All’evento ci saremo anche noi! Da amanti soprattutto dei videogiochi non potevamo perderci questa giornata. Se vorrete conoscerci di persona ci troverete lì ✌️

E’ possibile conoscere ogni dettaglio sia sul sito www.termolicomics.it ,sia su Instagram.