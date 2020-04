Smartphone 400 Euro? É una fascia interessante quella che copre questo budget. Si tratta di device di alta qualità che spesso sfidano i top di gamma.

In questa lista abbiamo deciso di racchiudere i migliori device che secondo noi vale la pena acquistare con un budget intorno ai 400€.

Xiaomi Mi Note 10

Xiaomi Mi Note 10 è il primo smartphone a montare una fotocamera da 108MP ed è uno dei migliori camera phone oggi in commercio. Le foto scattare con il sensore da 108MP hanno una risoluzione di 27MP e sono di ottima qualità. Online si trovano confronti fotografici tra Xiaomi Mi Note 10 e Huawei Mate 30 Pro, Samsung Galaxy Note 10+ che dimostrano come questo telefono sia in grado di tener testa a top di gamma decisamente più costosi. Ottimo smartphone per 400 euro.

Scheda tecnica:

Processore Qualcomm Snapdragon 730G Octa-core

RAM 6GB

Storage 128 GB

Fotocamera posteriore 108MP, f/1.7 + 12MP zoom ottico 2X, f/2.0 + 5MP zoom ottico 5X, f/2.0 + 20MP, lente ultra-grandangolare, f/2.2 + 2MP macro, f/2.4

Fotocamera frontale 32MP, f/2.0

Display 6,47” FullHD+

Batteria 5260 mAh

Huawei P30

Huawei P30 lo si può preferire al fratello maggiore P30 Pro per via del costo inferiore, tuttavia bisognerà rinunciare alla certificazione IP68, allo zoom 5X ottico, alla fotocamera TOF. Il prezzo è sceso molto per via dei nuovi modelli usciti nel 2020 e l’aggiornamento alla EMUI 10 con Android 10 finalmente è arrivato.

Scheda tecnica:

Processore HiSilicon Kirin 980

RAM 6/8GB

Storage 64/128/256 espandibili tramite MicroSD

Display 6,1”

Fotocamera posteriore 40MP, f/1.6 + 16MP obiettivo grandangolare, f/2.2 + 8MP teleobiettivo 3x, f/2.4

Fotocamera frontale 32MP, f/2.0

Batteria 3650 mAh

Samsung Galaxy A71

Samsung Galaxy A71 è interessante per via del processore prestante, tanta RAM, una batteria che è in grado di garantire un’ottima autonomia, il display Super AMOLED, le fotocamere che sono in grado di scattare ottime foto (buone anche con poca luce).

Scheda tecnica:

Processore Qualcomm Snapdragon 730

RAM 6GB

Storage 128GB espandibili tramite MicroSD

Display 6,7” FullHD+

Fotocamera posteriore 64MP, f/21.8 + 12MP, f/2.2 grandangolare + 5MP, f/2.2 per effetto bokeh + 5MP, f/2.4 per Macro

Fotocamera frontale 32 MP, f/2.2

Batteria 4500 mAh

Xiaomi Mi Mix 3 5G

Xiaomi Mi Mix 3 5G è uno smartphone che può competere con il più recente Xiaomi Mi 9. Questo Xiaomi ha un SoC meno recente, ma è sicuramente più innovativo in termini di design e usabilità e ha la stabilizzazione ottica dell’immagine che non troviamo su Xiaomi Mi 9. Ricordo che questo smartphone ha anche la linea 5G.

Scheda tecnica: