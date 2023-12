Siamo in Next Gen? Analizziamo insieme la situazione

Quest’oggi mi domandavo, ma siamo in Next Gen? Ok si lo so, mi starete dicendo “ma Ruben siamo da 3 anni in Next Gen”. E sì, sono d’accordo lo siamo da 3 anni a livello hardware, ma a livello videoludico?

SIAMO IN NEXT GEN? LA GRAFICA

Mi spiego, noi in questi 3 anni di titoli che hanno spinto sulla grafica sono stati davvero pochi. Abbiamo avuto God of War Ragnarok che era uno splendore agli occhi anche su PS4 standard, Gear 5 che fu il canto del cigno della One e qualcosa di allucinante su Series X/S, i vari Forza, Spiderman Miles Morales con i suoi effetti Ray Tracing ma che su PS4 Fat era ingiocabile, insomma i titoli sono molti e non sono mancati!

Allora mi state chiedendo, dové il problema. Il problema sta nella cross-gen, tutti questi giochi menzionati lavorano benissimo (tranne Morales) su Old-Gen e per tale motivo non sono il trampolino di lancio o il motivo per cui si sente l’esigenza di passare in Next-Gen.

Sicuramente girano meglio, hanno maggiori fps e una risoluzione maggiore nonché giochi di luce e particellari migliori su PS5 e Series X/S nonché caricamenti più veloci. Ma è anche vero che al netto di questi dettagli, la ciccia, i poligoni e l’intelligenza artificiale è la medesima!

Perciò il salto qualitativo non c’é stato, e soprattutto non è arrivato con gli attuali giochi in esclusiva Next Gen!

GIOCHI IN ESCLUSIVA NEXT GEN: PARLIAMONE

Ci rendiamo conto che Sony ci ha riproposto Spiderman 2 che ha la medesima formula del precedente? Ha aggiunto qualche effetto, qualche gioco di luce in più, qualche effetto particellare in più ma la ciccia rimane uguale!!

Da un gioco in esclusiva ci si aspetta di strizzare per bene la macchina che si ha a disposizione, e invece ci si ritrova a 80€ sonanti di giocare a qualcosa di già visto. Anche l’intelligenza artificiale è la medesima, un copia e incolla spudorato.

Sul fronte Microsoft ci si spinge leggermente con l’asticella proponendo una quantità enorme di pianeti con Starfield, mostrando però il fianco ad una grafica retrò e soprattutto continui caricamenti! Ci si chiede, ma quando l’hanno iniziato a sviluppare avevano davvero intenzione di portarlo solo su Next Gen? Perché da quasi l’idea che sia stato inizialmente pensato per un Cross-gen. Ah già, dimenticato la IA deficiente 😅

E’ quindi, siamo in Next Gen? A quanto pare siamo ancora nel mondo della bella addormentata!

NEXT GEN NEL 2024?

Qui ovviamente volutamente lasciamo giochi multipiattaforma, questo perché i bolidi che sfrutteranno appieno la console saranno sempre e soltanto le esclusive, per non parlare di un appiattimento generale della curva con ricicli continui di asset, vero Ubisoft?….Rockstar Games a parte ovviamente 😁

Dunque, nel 2024 vedremo della ciccia?

SONY

Quello che ci si aspetta da Sony è il possibile ma improbabile Wolverine, che slitterà probabilmente nel 2025 ed infatti seppur promettente, ancora non si ha alcun singolo frame del gioco, quindi è impossibile giudicarlo ora.

Non parliamo di God of War, dove Santa Monica solo da poco ha cominciato a lavorare sul progetto, quindi previsioni di vederlo è a fine generazione, 2027 se ci va bene.

Abbiamo Final Fantasy Rebirth che uscirà il 28 Febbraio, il quale non mostra alcuna grafica così eccezionale da quella che avevamo già visto su Final Fantasy VII che appunto girava su Old Gen, anche qui asset riciclati? Ormai tutto un risparmio 😅

Rise of the Ronin, ma non cera già Gost of Tsushima? 😁 Tali e quali eppure esclusiva PS5, quando sarebbe potuto girare anche su PS4.

Silent Hill 2.Non sono convinto di anche questo titolo, che sembra pari pari il motore grafico di Resident Evil 2 Remake, a questo punto perché farlo uscire solo per PS5?

Death Stranding 2 è quello su cui ho più speranze di vedere aria Nex-Gen. Ok non ci hanno fatto vedere un singolo frame di Gameplay, ma è anche vero che il primo capitolo strizzava fino all’ultima goccia la console di Sony e quindi nutro speranze su questo progetto…ma appunto per ora è solo una speranza.

Mi sento di dire dunque che Sony si deve dare un svegliata, non è che ha perso troppo tempo dietro a diatribe le quali non gli doveva interessare, come l’acquisizione di Activision perdendo di vista il vero obbietto?

MICROSOFT

E nel mondo Microsoft come siamo messi?

Avowed, è brutto brutto brutto da pensare che un gioco con questa grafica sia esclusiva Next Gen sulla console più potente al mondo!

Hellblade: Senua’s sacrifice, oooh qui invece abbiamo molto materiale di Gameplay mostrato da tanto tempo, e si vede tantissimo una grafica nuova, pompata dove viene spontaneo dire che non sarebbe mai girato su Old Gen. Speriamo si mantengano le aspettative, per ora è un candidato vincente!!

Clockwork Revolution, per quello che ci hanno mostrato è chiaro che è un gioco Next Gen! Ovviamente non sembra neanche spiccare molto, ma i vari effetti visivi che abbiamo visto sono sicuramente qualcosa di Next.

S.T.A.L.K.E.R. 2 Heart of Chornobyl! Oooh qui vediamo qualcosa di diverso, non è tanto la grafica a far dire Wow, bensì le dinamiche fisiche messe in campo, le interazioni e le possibili soluzioni. Se questo verrà rispettato, sarà il gioco dell’anno!

Microsoft ha sicuramente mostrato qualche carta in più, se tutto ciò verrà rispettato, possiamo dire finalmente di essere entrati in Next Gen!

Chiaramente inutile ribadire che stiamo parlando esclusivamente di motore grafici e interazioni ambientali, poi sulla qualità dei giochi e chi sarà di più apprezzato lo vedremo all’atto pratico, senza dimenticarci dei gusti personali. Fateci sapere sotto nei commenti cosa ne pensate di questa Next Gen, siamo curiosi del vostro parere 😉

