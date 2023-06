Scaricare video da YouTube nel 2023

Come si può scaricare video da YouTube? Ecco metodi semplici e pratici per poter scaricare video sia su PC che su Android.

Ad oggi 2023 come si può scaricare video da YouTube? In effetti molti metodi famosi che erano presenti alcuni anni fa, non sono oggi più funzionanti.

Google ha preso delle misure drastiche e precise per poter in questo modo lanciare il suo servizio Premium, dove è possibile scaricare i video di YouTube in alta definizione e in modo molto semplice, ma d’altronde il servizio Premium ha un costo di ben 11,99€ al mese.

Ma non disperare, Scaricare video YouTube è ancora possibile con strumenti davvero potenti e alcuni a portata di click senza scaricare alcun software.

SCARICARE VIDEO DA YOUTUBE SU PC

Il primo metodo è molto semplice, basta recarsi e collegarsi a Free YouTube Downloader e inserire nella barra di ricerca l’url del video YouTube che a noi interessa cliccando poi su scarica. Non sempre però ci permetterà di scaricare il file video, in quanto alcuni url non riesce a farlo per delle restrizioni.

WinX Video Converter invece è un potente software da scaricare gratuitamente su PC che permette di scaricare video in alta qualità su varie piattaforme streaming.

Il software è anche a pagamento, dal costo di 19,95€ ma è anche presente la versione gratuita che comunque offre un ampio servizio. Per scaricarlo gratuitamente ti basterà inserire l’indirizzo email nella barra bianca affianco alla voce “ottieni una licenza gratuita”.

Altro potente software è 4K Video Downloader, un software potente che ti permette di scaricare video in alta definizione! Scaricabile dal seguente link.

SCARICARE VIDEO DA YOUTUBE SU ANDROID

E’ possibile scaricare video anche sul nostro dispositivo mobile Android. Esiste infatti un software, TubeMate, potente ma pratico e facile da usare, ma non è presente nel PlayStore quindi bisogna scaricare un apk esterno dallo Store ufficiale e concedere quindi i permessi di installazione.

Una volta installato ti chiederà di installare MP3 Video Converter, accetta perché è indispensabile per il corretto funzionamento di TubeMate.

Ora hai tutte le strumentazioni pratiche a portata di click per scaricare video da YouTube. Se sei interessato a capire la qualità dei video in base al Bitrate, ti consiglio la lettura del nostro seguente articolo.