Scaricare musica da YouTube Gratis

Scaricare musica da YouTube è un operazione davvero molto semplice, e non c’è bisogno di un programma per convertire nessun file. Tutto quello che ti serve è una connessione internet, una lista di canzoni preferite e 5 minuti del tuo tempo. Vediamo insieme come procedere.

DI COSA ABBIAMO BISOGNO

YouTube: Raggiungibile QUI

T-one convertitore, un sito web che scarica e converte i video da internet: Raggiungibile QUI

PROCEDIMENTO

1. Apri YouTube e digita il nome della canzone che vuoi scaricare nell’apposito campo di ricerca.

2. Apri la canzone che hai scelto e copia l’url del video.

[Nota] Ti suggerisco, per fare prima di selezionare il testo dell’url con il mouse e poi premi sulla tastiera i tasti CTRL + C per copiare il link.

3. Apri il sito T-One YouTube MP3, (chiudi eventuale pubblicità che si potrebbe aprire sul sito) e incolla l’url del video che hai copiato precedentemente nell’apposito campo di ricerca e clicca su Cerca Video/MP3.

4. Clicca su Scarica MP3 e in pochi secondi il brano sarà scaricato nel tuo computer.

DOMANDE FREQUENTI

Scaricare musica da YouTube è illegale?

La risposta è no. A patto che la musica o i video scaricati vengano utilizzati per uso proprio e non vi siano scopi commerciali.

Se scarico musica da YouTube riesco di prendere dei virus?

Se utilizzi siti web sicuri, non installi nessun programma sul tuo PC, il tuo sistema non corre nessun rischio.

IN CONCLUSIONE

In definitiva, scaricare musica da YouTube è una procedura davvero molto semplice. Come hai potuto vedere non ti servono particolari programmi o altro, come alcuni siti web fanno credere. Quindi adesso non ti resta altro da fare che divertirti ad ascoltare la tua musica preferita!