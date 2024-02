Samsung Galaxy S24 Ultra: la Nuova Era degli Smartphone

Samsung presenta in pompa magna i suoi nuovi modelli S24.

Caratteristiche Samsung Galaxy S24 Ultra

Le sue principali novità non sono date dal prodotto in se stesso, ma dal lato software. Infatti anche Samsung si butta a capofitto sull’intelligenza artificiale.

Samsung Galaxy S24 Ultra presenta una scocca in titanio che aggiunge un ottimo grip, per il resto la sua estetica è praticamente simile all’S23. Un’altra differenza è lo schermo piatto, non più curvo come il suo predecessore e una luminosità fino a 2600 Nit.

Le altre specifiche sono: processore Snapdragon 8 di terza generazione, 12 GB di Ram, sistema di raffreddamento ampliato e più performante. Per quanto riguarda le fotocamere abbiamo una grandangolare, una principale, la 3X e la 5X da 50 megapixel, con un sensore migliorato rispetto alla 10X del modello precedente. Zoom fino a 100X. L’A.I. viene introdotta anche per modificare e migliorare le foto, un pò come se avessimo Photoshop a portata di mano.

Galaxy A.I.

Adesso andiamo a quello che più ci interessa, infatti Samsung ha lanciato la sua Galaxy A.I. Tra le novità più interessanti di questa A.I. è la possibilità di tradurre le chiamate in qualsiasi lingua, in tempo reale. La barriera linguistica grazie all’evoluzione dell’intelligenza artificiale si fa sempre più sottile. Sicuramente è una tecnologia ancora da perfezionare, ha ancora delle lacune, ma è un buon inizio.

Anche la tastiera di Samsung diventa intelligente, traducendo in tempo reale i nostri messaggi, correggendo l’ortografia e mettendo a disposizione vari stili di scrittura. Questa modalità funziona sia sulla messaggistica classica, ma anche su Whatsapp e Instagram.

Altra funzione interessante di Samsung Galaxy S24 Ultra è “Cerchia e Cerca”. Tenendo premuto il tasto Home, potrai cerchiare una qualsiasi cosa sul dispositivo e Google farà una ricerca relativa a quello che hai cerchiato. Una funzione già esistente, ma rinnovata per essere più comoda a l’utilizzo.

Un’altra novità viene posta nel Registratore Vocale. Questa funzione permette di trascrivere delle conversazioni in modo automatico, riconoscendo anche chi sta parlando e quindi suddividere la conversazione. Oltre a ciò, permette anche di fare un riassunto della registrazione. Una funzione che può tornare utile per studenti, giornalisti o chiunque abbia bisogno di registrare e prendere appunti in maniera efficace.

Samsung pensa al futuro

Samsung Galaxy S24 Ultra integra delle funzioni A.I. che già conosciamo, ma alla portata di mano. Anche se c’è molto marketing dietro l’intelligenza artificiale, è anche vero che è il futuro. Spingere da questo punto di vista non può che far del bene, quindi anche se alcune lacune sono da migliorare, c’è da fare un plauso a Samsung per quello che sta facendo. Il suo prezzo si aggira intorno ai 1500 euro.

Seguiteci anche nei nostri canali YouTube:

TecnoUser il canale di riferimento per guide e recensioni

CineChiacchiere per parlare di cinema come si parlasse tra amici.