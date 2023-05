Recensione Samsung Galaxy Watch 4: poca batteria ma tanta roba

Oggi voglio parlarvi del Samsung Galaxy Watch 4. Perché la porto solo ora? Perché adesso lo possiamo acquistare ad un prezzo decisamente più invitante e sensato. Senza aggiungere altro, immergiamoci in questa recensione.

QUALITA’ COSTRUITTIVA MEH DI SAMSUNG GALAXY WATCH 4

La versione da me provata è la versione da 40mm quella quindi senza ghiera, ma è presente anche una versione da 42/46 mm denominata Classic.

Samsung Galaxy Watch 4 si presente con alte premesse che purtroppo fanno un grande flop sotto questo aspetto. Abbiamo infatti un display protetto da un vetro Gorilla Glass DX+, che promette una protezione altissima ma che in realtà si dimostra estremamente delicato!

Mentre lo utilizzavo, mi sono svegliato il giorno successivo con dei graffi presenti sul vetro. Graffi evidenti e non mi spiegavo come poteva esser accaduto! Così mi sono messo alla ricerca di informazioni online ed ho trovato tanti utenti che hanno riscontrato il medesimo problema. Dunque il Gorilla Glass DX+ presente su Samsung Galaxy Watch 4 non è assolutamente di qualità e consiglio caldamente di usarlo con un vetrino a protezione.

Superato lo shock su questo problema, sono rimasto davvero soddisfatto del cinturino che è davvero comodo e non lascia mai segni sulla pelle e non crea eccessiva sudorazione, su questo punto di vista un bel plauso a Samsung.

Il display è un AMOLED da 1,2″ per la versione 40mm e da 1,4″ per la versione da 46mm. Un display molto bello da vedere, colori ricchi e sempre visibile sotto il sole con un sensore di luminosità che è sempre reattivo.

Per quanto riguarda l’hardware, troviamo 1,5GB di Ram e ben 16GB di memoria interna per poterci davvero installare ogni tipo di applicazione e musica. Il processore da 1,2Ghz purtroppo non sempre risulta reattivo provocando alcuni ritardi fastidiosi, come se delle volte vada a riposo e quindi ha bisogno poi di tempo per ritornare reattivo.

Altra nota dolente è l’autonomia, scarsa davvero scarsa, si arriva a circa 1 giorno massimo 1 giorno e mezzo con tutta la sensoristica accesa, ma anche spegnendo varie funzioni possiamo come la Spo2, si guadagna ben poco.

SMARTWATCH/SPORTWATCH & SALUTE

Samsung Galaxy Watch 4 offre davvero di tutto! Completo in ogni suo aspetto. Grazie al sistema operativo Wear OS basato su Android permette di avere tutto il mondo di applicazioni presenti nel PlayStore.

1 di 5

Inoltre è un dispositivo che permette di registrare la nostra attività sportiva in modo preciso, grazie alla sua sensoristica di altissima qualità. Il sensore del battito cardiaco permette di registrare ogni minimo cambiamento, risulta perciò reattivo ai cambiamenti continui del battito permettendoci una misurazione molto precisa!

Permette la misurazione del battito cardiaco 24h, Spo2 anche di notte, composizione corporea (massa muscolare, massa magra e acqua), misurazione dello stress attivo e continuo tutto il giorno e chiaramente la misurazione della qualità del sonno. La misurazione del sonno risulta molto precisa e dettagliata, dandoci davvero ogni minimo risveglio, nonché la fase Rem, fase profonda e fase leggera, un plauso a Samsung per un software e sensoristica così precisa e dettagliata.

Samsung Galaxy Watch 4 permette anche la misurazione della pressione arteriosa e soprattutto la misurazione ECG dove quest’ultima ci dara un report da poter condividere con il proprio medico essendo un dispositivo medico riconosciuto. Purtroppo però abbiamo un malus grande come una casa, ovvero queste due misurazioni sono solo possibili su dispositivi Samsung!

Però con una serie di modifiche è possibile avere queste misurazioni del Samsung Galaxy Watch 4 su qualsiasi altro dispositivo Android. Abbiamo a tal proposito scritto una guida che troverete a questo link.

CONCLUSIONI

In definitiva Samsung Galaxy Watch 4 è davvero adatto a qualsiasi esigenza, che sia per avere uno smartwatch che sia per avere un dispositivo che ci controlli la salute o che ci segua nelle nostre attività sportive con precisione. A patto di utilizzare un vetrino a protezione del display e di smanettare con il nostro device se non possediamo un Samsung.

Il prezzo di lancio era di oltre 400€ ma oggi possiamo trovare la versione da 40mm su Amazon a 110/120€ che è un affare dal mio punto di vista. E’ possibile anche acquistarlo con 5 comode rate direttamente con Amazon.

PER CHI È ADATTO

E’ sicuramente un dispositivo adatto per chi cerca un indossabile adatto per ogni esigenza, che non si fa mancare nulla neanche la comodità dello store Android.

PER CHI NON È ADATTO

Assolutamente non è adatto per chi cerca un orologio con una lunga autonomia o per chi cerca un indossabile robusto.