Purificatore aria Philips 800i: quello che dovete sapere

Oggi vi voglio parlare di un purificatore aria Philips 800i che ho voluto acquistare per migliorare la qualità dell’aria nella mia casa.

Io vivo in una zona dove gli inquinanti sono davvero bassi, eppure grazie al Philips 800i ho capito come ci sono eventi che possono compromettere la qualità dell’aria, rendendola inquinante e pericolosa per la nostra salute.

Infatti gli inquinanti che sono presenti nell’aria non sono causati solo dall’intenso traffico o dalle zone industriali che emettono combusti nell’aria, ma purtroppo anche da sostanze che abbiamo in casa come i profumi. A tal proposito vi lascio alla lettura di questo interessante articolo, link.

Non solo i profumi, ci sono anche gli allergeni che il polline e altre sostanze che possono dare problemi anche gravi respiratori a chi è più suscettibile.

PRATICITA’ PHILIPS 800i

Uno dei punti forti di questo purificatore d’aria è sicuramente la praticità. Infatti è compatto, piccolo e leggero da poter trasportare ovunque in casa.

Copre ufficialmente una stanza da 49m2 che significa anche stanze belle grandi vengono purificate senza problemi da questo piccolo amico della salute.

FILTRO

Philips 800i possiede un filtro chiamato Nanoprotect Serie 3 che è un filtro di nuova generazione con filtraggio a carbone e HEPA 13. Questo filtro è abbastanza costoso, circa 100€ sul sito ufficiale ma è anche compatibile il Nanoprotect Serie 2 che è possibile trovarlo anche su Amazon alla metà del prezzo, ovvero circa 50€.

La durata del filtro è dichiarata 12 mesi, quindi con un utilizzo medio ci durerà ben 1 anno intero, contro la concorrenza che ha una durata in media massima di 4/6 mesi.

TEST FILTRAGGIO

Ho effettuato più test di filtraggio e posso garantire che il tutto funziona alla grande! Ho spruzzato del profumo nell’ambiente nel quale immediatamente è stato rilevato l’inquinante e con la modalità automatica, autonomamente ha deciso di aumentare la portata di filtraggio per poter pulire l’aria nel minor tempo possibile.

COMANDI

I comandi presenti sul Philips 800i sono risicati, infatti abbiamo soltanto un pulsantino touch dove possiamo selezionare la modalità automatica, SleepMode e Turbo.

Nella modalità automatica ci penserà lui a decidere quando e come filtrare, in SleepMode la ventola si imposta in un regime così basso che è silenzioso a tal punto da non essere udito o dare fastidio durante la notte ma vi è una pecca, il led diminuisce d’intensità ma non si spegne del tutto.

Nella modalità Turbo la ventola manualmente verrà impostata a regimi massimi per poter depurare l’aria nel minor tempo possibile.

PERCHE’ HO SCELTO 800i E NON 800 CHE COSTA LA META’?

Effettivamente abbiamo un modello precedente prodotto da Philips che ha le medesimi caratteristiche tecniche, non cambia nulla e monda il Nanoprotect Serie 2. Quindi si ha un costo della metà sia nel filtro che nell’acquisto della macchina.

Io ho preferito 800i per poter avere anche il controllo remoto tramite l’applicazione e quindi poter controllare la qualità dell’aria anche fuori casa e poter decidere di avviare una purificazione manualmente prima di rientrare. E’ una scelta quindi che ho fatto per una questione di praticità nonché Tech 😉

Inoltre d’applicazione è possibile vedere di più nel dettaglio quali inquinanti sono presenti nell’aria, la loro quantità e anche la vita del filtro.

A breve sarà disponibile il video con il Test depurazione d’aria 😉

CONCLUSIONI PHILIPS 800i

Sono davvero soddisfatto di questo acquisto, ovviamente potrò darvi certezza della durata del filtro tra circa 12 mesi. Io confido duri o spero che arrivi vicini perlomeno a questa durata in quanto vivo appunto in una zona poco inquinata.

