PALWORLD è il gioco dell’anno?

È appena iniziato il 2024 e già il mondo videoludico ci mette di fronte ad un “capolavoro”. Stiamo parlando di PALWORLD.

Cos’è PALWORLD?

Palworld è un Survival Open World, però inaspettatamente originale. Su Steam è il gioco più giocato del momento, con oltre 1.500.000 di persone connesse simultaneamente.

La grafica di questo gioco ancora in early access, è brutta, il frame rate è bassissimo, ha un impianto vecchio stile, problemi tecnici, bug e chi più ne ha più ne metta. Ma allora cosa rende così attraente questo gioco? È qui che sta la genialata degli sviluppatori.

Hanno inserito in un mondo Open world in cui craftare, farmare e altre attività inerenti a questo modello di gioco, anche i Pal. Cosa sono i Pal? Sono dei Pokemon. Animali fantastici, con caratteristiche uniche che puoi combattere e catturare, ma sopra tutto puoi far lavorare per te. L’obiettivo del giocatore è saper gestire le risorse in modo intelligente. L’idea degli sviluppatori è stata di unire più elementi forti nel mondo videoludico e aggiungere la Pokemon experience.

Cosa aspettarsi

La struttura del gioco, nonostante sia in early access, è molto solida, al contrario delle ultime uscite in early access come The day before. Ovviamente è un gioco ancora da migliorare sia dal punto di vista grafico che nel gameplay. I combattimenti sono legnosi e noiosi. Basterebbe rendere il tutto più fluido e inserire dei mini giochi più divertenti per rendere il tutto molto più gradevole.

Aspettiamo di vedere come si evolverà questo progetto. La community c’è, il prodotto è già sulle bocche di tutti, quindi stavolta ci aspettiamo dei risultati migliori rispetto all’anno scorso.

Seguiteci anche nei nostri canali YouTube:

TecnoUser il canale di riferimento per guide e recensioni

CineChiacchiere per parlare di cinema come si parlasse tra amici.