NVIDIA APP! La novità che non ci aspettavamo. In ritardo rispetto AMD, Nvidia lancia un'applicazione per gestire facilmente la scheda video.

Nvidia rivoluziona il modo di usare il suo software. Fino ad ora, gli unici pannelli usati per il controllo di un software legato alla scheda video Nvidia sono stati due: il pannello di controllo e il GeForce Experience. Nvidia App, ingloba questi due applicativi principali del software Nvidia, migliorando anche l’esperienza di utilizzo. Lo scopo di questa App è di semplificare l’utilizzo delle funzioni legate alla scheda video.

NVIDIA APP: Le novità

Con Nvidia App, potrai scaricare e aggiornare tutte le app che vuoi da questo pannello senza doverle ricercare su internet. Avrai la gestione dei Driver e la possibilità di impostare l’aggiornamento automatico.

Oltre ai settaggi base Nvidia App prevede anche delle novità riguardanti le impostazioni grafiche dei giochi e app. Infatti potrai personalizzare tutti i vari settaggi. Il software rivela tutte le app/giochi, dandoti per ognuno varie opzioni di ottimizzazione.

In alto avrete una barra che vi permetterà di modificare le opzioni di gioco nel caso vorrete più qualità grafica o più prestazione. Tutto questo viene fatto in maniera intelligente. Sicuramente tutto ciò, è ottimo per utenti non esperti, che non sanno dove mettere le mani quando si tratta di settare i dettagli grafici di un gioco.

Nvidia App non si fà mancare nulla. Infatti, in basso troviamo le impostazione driver, con i vari filtri. Con essi si possono modificare la brillantezza, la luminosità, l’HDR dell’immagine e non solo, direttamente dall’app.

Conclusioni

Questa App è davvero qualcosa di sorprendente, per la sua comodità di utilizzo e gestione, grazie anche alla spalla attivabile con ALT+Z. Una rivoluzione rispetto a GeForce, avendo in una sola schermato tutto quello che ti serve senza doverti loggare.

Nvidia App è solo una Beta, quindi incrementerà ancora altre impostazioni e migliorerà alcune dinamiche per rendere il tutto ancora più comodo e veloce. AMD ancora è migliore dal lato software, ma Nvidia finalmente ha fatto un passo avanti per fare un ottima concorrenza.