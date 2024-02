Next-Gen 2028 ed è giusto così!

La Next-Gen la vedremo non prima del 2028, questo è ciò che è trapelato tra i Leak di Microsoft e non stendiamo a credere che questo valga anche per Sony. Ma perché diciamo che la Next-Gen non può arrivare subito?

NEXT-GEN E LA PARTENZA IN RITARDO

La Next-Gen con i suoi potenziali è iniziata da qualche mese, questo significa che per ben 3 anni le abbiamo viste con il freno a mano tirato. Complice la irreperibilità delle console, soprattutto Playstation 5 nel primo anno e mezzo, ha fatto sì che Microsoft e Sony spingessero per lo sviluppo anche della Old-Gen.

In realtà non è una scelta soltanto di Microsoft e Sony ma anche delle case di sviluppo dei videogiochi in quanto se gli utenti hanno pochi la Next-Gen, sviluppare solo per essa significa tagliare un enorme quantità di profitti.

Insomma l’insieme di questi fattori ha fatto sì che la Next-Gen iniziasse a decollare ora con Spiderman 2, Starfield e pochi altri titoli.

IL RISULTATO A LIVELLO HARDWARE

Sotto l’aspetto hardware questo si traduce nel non aver sfruttato appieno le potenzialità di queste console, ricordiamoci infatti che sviluppare per uno specifico hardware e tecnologia significa spremerlo come un arancia, mentre portarsi dietro uno sviluppo anche per tecnologie vecchie come Xbox One e PS4 significa obbligatoriamente avere giochi che non sfrutteranno mai appieno l’hardware Next-gen.

E’ chiaro quindi che questo è un aspetto fondamentale molto sottovalutato dal chiacchiericcio del Web compreso le testate giornalistiche dove vogliono vedere, con tanta ignoranza, la nuova generazione di console come se questa fosse al suo ciclo finale.

NEXT-GEN A LIVELLO MARKETING

Anche a livello Marketing la Next-Gen non può arrivare a breve! Le stesse aziende che hanno investito soldi in sviluppo per le rispettive console, non possono permettersi di mettere sul mercato una nuova generazione di console quando ancora faticano queste ad entrare nelle case della maggioranza dei videogiocatori.

Cosa dovrebbe fare un videogiocatore, fiondarsi sulla nuova console dopo aver spesso 550€? E’ follia solo a pensarlo, eppure come dicevamo prima l’ignoranza in semplici regole di Marketing regna!

La Next-Gen la vedremo quindi molto probabilmente non prima del 2028, presumibilmente a fine 2028 con l’avvicinarsi delle feste. Questo significa un ciclo vitale di questa generazione di ben quasi 8 anni.

