La scelta di un buon Smartphone, non dipende solo dalle caratteristiche tecniche ma anche dai propri gusti in ambito di design e cura che il produttore ha voluto dare.

In questa lista abbiamo racchiuso i migliori Smartphone sopra i 500 Euro che hanno non solo enorme potenza e specifiche di alto livello ma anche design e cura che possono soddisfare ogni palato.

Galaxy S10e

Galaxy S10e è il più economico della linea S10 e quindi sarebbe da preferire al Galaxy S10+ e Galaxy S10, tuttavia la batteria è da soli 3100 mAh. Utilizzando il device in modo molto intenso potremmo non arrivare fino a sera, per il resto è uno dei migliori smartphone che puoi acquistare su questa cifra. Ha anche la ricarica wireless con reverse charge.

Scheda tecnica:

Processore Exynos 9820

RAM 6GB

Storage 128GB.

Fotocamera posteriore 12MP, f/1.5 – f/2.4 + 16MP, f/2.2, grandangolare 123°

Fotocamera frontale 10MP, f/1.9

Display 5,8” FullHD+

Batteria 3100 mAh.

Huawei P30 Pro

Huawei P30 Pro è tra i migliori cameraphone intorno ai 500 euro attualmente in commercio e dalle recensioni online vediamo che è dotato di un ottimo comparto fotocamere, anche le foto scattate di notte sono le più belle. Manca il Jack Audio da 3.5mm per le cuffie.

Scheda tecnica:

Processore HiSilicon Kirin 980

RAM 6/8GB

Storage 128/256GB

Display 6,47” FullHD+

Fotocamera posteriore 40MP, f/1.6 + 20MP grandangolare, f/2.2 + 8MP teleobiettivo 5x, f/3.4 + HUAWEI Time-of-Flight (TOF) per effetto bokeh e AR

Fotocamera frontale 32MP, f/2.0

Batteria 4200 mAh

OnePlus 7T

OnePlus 7T è il miglior OnePlus uscito nel 2019, considerando il suo bilanciamento generale. Il display è un pannello AMOLED FHD+ da 6,55 pollici con refresh rate settabile fino a 90Hz per una fluidità ancora più appagante. Quanto appena descritto, accompagnato dall’hardware interno e dalla personalizzazione software OxygenOS, si traducono in una piacevolezza d’uso difficile da ritrovare nei diretti competitor.

Scheda tecnica:

Processore SnapDragon 855+

RAM 8GB

Storage 256 GB.

Fotocamera posteriore 48MP, f/1.6 + 12MP, f/2.2, zoom ottico 2X + 16MP, f/2.2, randangolare

Fotocamera frontale 16MP f/2.0

Display 6.55” 90Hz FullHD+

Batteria 3800 mAh

realme X2 Pro

Realme X2 Pro è sicuramente uno smartphone dall’ottimo rapporto qualità/prezzo, che va a competere direttamente con Xiaomi Mi 9T Pro. Il grande vantaggio di questo cellulare è quello di avere uno schermo Super AMOLED con una frequenza di aggiornamento di 90Hz. Inoltre ha un doppio speaker. Ha memorie veloci, di tipo UFS3.0. É sicuramente uno dei migliori smartphone che puoi acquistare con circa 500 euro.

Scheda tecnica: