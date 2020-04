Trovare i migliori smartphone a 200€ è difficile. Su questa fascia di prezzo vi è un estrema concorrenza e i device sono molteplici. Ovviamente non tutti gli smartphone a questa fascia di prezzo sono di qualità e per tale motivo abbiamo scelto solo il meglio.

In questa fascia di prezzo troviamo dei device che sicuramente posseggono un design bello e curato nonché un display di qualità e un hardware fluido ma che punta anche molto al risparmio energetico. Questa fascia di prezzo permette anche di avere degli scatti fotografici soddisfacenti e prestazioni che possono soddisfare la maggior parte degli utenti.

Samsung Galaxy A40

Samsung Galaxy A40 punta molto sul display Super AMOLED e sulla qualità delle fotocamera principale e selfie camera, ha praticamente tutto, NFC, WiFi Dual Band, jack audio da 3.5 mm. Chi vuole spendere circa 200 euro e vuole scattare belle foto può prendere in considerazione questo smartphone.

Scheda tecnica:

Processore Exynos 7885 Octa Octa-core

Ram 4GB

Storage 64GB

Memoria espandibile tramite MicroSD

Display 5,9” FullHD+

Fotocamera posteriore 16MP, f/1.7, PDAF + grandangolare 5MP, 123°, f/2.2

Fotocamera frontale 25MP, f/2.0

Batteria 3100 mAh

O.S. Android 9.0 Pie

Xiaomi Redmi Note 8T

Xiaomi Redmi Note 8T é uno dei migliori smartphone economici, sicuramente una buona alternativa a Xiaomi Redmi Note 7. Alcuni potrebbero preferirlo al Redmi Note 8 Pro per via del prezzo inferiore e del SoC Qualcomm. Il Redmi Note 8T è praticamente uguale al Redmi Note 8, ma è dotato di chip NFC.

Scheda tecnica:

Processore Qualcomm Snapdragon 665 Octa-core

Ram 3/4GB

Storage 32/64/128GB

Memoria espandibile tramite MicroSD

Fotocamera posteriore 48MP, f/1.8 + 8MP, f/2.2 ultra-grandangolare 120° + 2MP per macro + 2MP per effetto bokeh

Fotocamera frontale 13 MP, f/2.0

Display 6,3” FullHD+

Batteria 4000 mAh

O.S. Android 9.0 Pie

Huawei P30 Lite

Huawei P30 Lite sicuramente trasmette una sensazione di smartphone di fascia alta, tuttavia al suo interno troviamo componenti da smartphone di fascia media. Punta molto sulla qualità delle foto e sull’intelligenza artificiale applicata agli scatti.

Scheda tecnica:

Processore Exynos 7870 octacore

octacore Ram 4GB

Storage 64/128/256GB

Memoria espandibile tramite MicroSD

Fotocamera posteriore 48MP, f/1.8 + 8MP ultra-grandangolare 120° + 2MP per effeto bokeh

Fotocamera frontale 24MP, f/2.0

Display 6.15″ FullHD+

Batteria 3340 mAh

O.S. Android 9.0 Pie

Motorola One Action

Motorola One Action è uno smartphone Android One quindi aggiornamenti garantiti per 3 anni, fino ad Android 11.

Scheda tecnica: