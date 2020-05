Apple ha aggiornato la lista dei prodotti Mac che non supporterà più. Vediamo se i nostri MacBook sono obsoleti, la lista aggiunge dei Pro e degli Air prodotti nel 2013 e nel 2014, ormai ritenuti vecchi per il loro hardware.

MACBOOK OBSOLETI: ECCO LA LISTA

Sicuramente sappiamo che Apple aggiorna regolarmente la lista dei prodotti non più supportati che ci permette di sapere quali prodotti sono considerati ”obsoleti”, cioè vecchi e che non riceveranno più assistenza. Per Apple i prodotti ”vintage” sono quelli la cui produzione è stata interrotta da più di 5 anni a meno di 7 anni fa; mentre quelli ”obsoleti” sono i prodotti che non sono più in produzione da più di 7 anni.

Nello specifico:

Prodotti ”VINTAGE”: i prodotti di cui è stata interrotta la vendita più di cinque ma meno di sette anni fa . I prodotti Mac, iPhone, iPad, iPod e Apple TV vintage continuano a ricevere assistenza hardware dagli Apple Service Provider, inclusi gli Apple Store, in base alla disponibilità dell’inventario o secondo quanto previsto dalla legge.

i prodotti di cui è stata . I prodotti Mac, iPhone, iPad, iPod e Apple TV vintage continuano a ricevere assistenza hardware dagli Apple Service Provider, inclusi gli Apple Store, in base alla disponibilità dell’inventario o secondo quanto previsto dalla legge. Prodotti ”OBSOLETI”: i prodotti di cui è stata interrotta la vendita più di sette anni fa. I prodotti Beats a marchio Monster sono considerati obsoleti indipendentemente dalla data di acquisto. Apple non offre più assistenza per l’hardware dei prodotti obsoleti, senza alcuna eccezione.

Ma ora vediamo nello specifico i nuovi MacBook che si sono aggiunti alla lista:

MacBook Air 11” metà 2013

MacBook Air 13” metà 2013

MacBook Air 11” inizio 2014

MacBook Air 13” inizio 2014

MacBook Pro 13” metà 2014

Per tutti gli altri prodotti cliccando su questo link potrete accedere alla lista e capire se siete in possesso di un prodotto ”Vintage” o di uno ”Obsoleto” riuscendo dunque a regolarvi come comportarvi in caso di guasto o malfunzionamento.