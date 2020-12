Cuffie wireless, ecco quali sono le migliori sul mercato

Quali cuffie wireless dovrei acquistare? Se ti sei posto questa domanda, forse hai da poco acquistato uno smartphone di nuova generazione, ti sarai sicuramente accorto della mancanza del Jack 3.5 per inserire le classiche cuffiette con il filo.

Se anche tu come me ti sei trovato nella situazione di non sapere quali cuffie wireless o Bluetooth acquistare, non disperare, perché ora ti spiegherò, dividendo in fasce di prezzo, quali sono le migliori cuffie wireless presenti su Amazon!

LE MIGLIORI CUFFIE WIRELESS DA 50€

Redmi AirDots S

Ebbene si, le cuffie wireless più economiche presenti sul mercato hanno marchio Redmi, nello specifico sono le Redmi AirDots S. Le caratteristiche tecniche di quest’ultime sono:

Cuffia : Senza connessione master-slave. E’ possibile utilizzare la cuffia in mono. Le cuffie sono dotate di un driver da 6mm;

: Senza connessione master-slave. E’ possibile utilizzare la cuffia in mono. Le cuffie sono dotate di un driver da 6mm; Bluetooth : 5.0 ;

: ; Batteria : le cuffie hanno una batteria che garantisce una durata di 5 ore con la singola carica, estendibile a 25 ore con la custodia di ricarica;

: le cuffie hanno una batteria che garantisce una durata di con la singola carica, estendibile a con la custodia di ricarica; Impermeabilità : certificazione IPX4 contro spruzzi d’acqua;

: certificazione contro spruzzi d’acqua; Funzioni: Le Aukey EP-T21 sono dotate di una superficie touch che consente loro di attivare specifiche funzioni: con un doppio tocco sulle cuffie è possibile rispondere o terminare una chiamata, con una pressione lunga di almeno due secondi, durante una riproduzione musicale, si può ascoltare la traccia precedente o successiva, con un triplo tocco su entrambi gli auricolari è possibile attivare l’assistente vocale.

Aukey EP-T21

A seguire abbiamo le cuffie marcate Aukey con sigla EP-T21. Le loro caratteristiche tecniche sono:

Cuffia : Senza connessione master-slave. E’ possibile utilizzare la cuffia in mono. Le cuffie sono dotate di un driver da 6mm;

: Senza connessione master-slave. E’ possibile utilizzare la cuffia in mono. Le cuffie sono dotate di un driver da 6mm; Bluetooth : 5.0 ;

: ; Batteria : le cuffie hanno una batteria che garantisce una durata di 5 ore con la singola carica, estendibile a 25 ore con la custodia di ricarica;

: le cuffie hanno una batteria che garantisce una durata di con la singola carica, estendibile a con la custodia di ricarica; Impermeabilità : certificazione IPX4 contro spruzzi d’acqua;

: certificazione contro spruzzi d’acqua; Funzioni: Le Aukey EP-T21 sono dotate di una superficie touch che consente loro di attivare specifiche funzioni: con un doppio tocco sulle cuffie è possibile rispondere o terminare una chiamata, con una pressione lunga di almeno due secondi, durante una riproduzione musicale, si può ascoltare la traccia precedente o successiva, con un triplo tocco su entrambi gli auricolari è possibile attivare l’assistente vocale.

LE MIGLIORI CUFFIE WIRELESS DA 100€

TicPods ANC

Se il vostro budget è un po’ più alto, potete ambire alle cuffie TicPods ANC, le cui particolari caratteristiche sono:

OnePlus Buds

Cuffia : Senza connessione master-slave. Le FreeBuds Pro di Huawei possiedono un driver dinamico magnetico da 11 mm, un sensore vocale osseo che potenzia la voce umana, tre microfoni (due rivolti verso l’esterno e uno verso l’interno) e doppie antenne Bluetooth, per una connessione con lo smartphone sempre stabile;

: Senza connessione master-slave. Le FreeBuds Pro di Huawei possiedono un driver dinamico magnetico da 11 mm, un sensore vocale osseo che potenzia la voce umana, tre microfoni (due rivolti verso l’esterno e uno verso l’interno) e doppie antenne Bluetooth, per una connessione con lo smartphone sempre stabile; Bluetooth : 5.2 che riduce la latenza a soli 180 ms;

: che riduce la latenza a soli 180 ms; Peso cuffia : 6,1 grammi;

: 6,1 grammi; Dimensioni scatola di ricarica : 70 x 51,3 x 24,6 mm;

: 70 x 51,3 x 24,6 mm; Peso scatola di ricarica : 60 grammi;

: 60 grammi; Batteria : le cuffie hanno una batteria da 55 mAh , che garantisce una durata di 7 ore con la singola carica (diventano 4 ore con cancellazione del rumore attiva), estendibile a 30 ore con la custodia di ricarica. La custodia possiede una batteria da 580 mAh ;

: le cuffie hanno una batteria da , che garantisce una durata di con la singola carica (diventano con cancellazione del rumore attiva), estendibile a con la custodia di ricarica. La custodia possiede una batteria da ; Impermeabilità : certificazione IPX4 contro spruzzi d’acqua;

: certificazione contro spruzzi d’acqua; Funzioni: Le Huawei FreeBuds Pro implementano un sistema avanzato di cancellazione attiva del rumore ambientale, capace di abbattere fino a 40dB di interferenza. La tecnologia interpreta l’ambiente circostante e attiva tre diverse modalità (Ultra, Comfort e Standard) per diminuire i fruscii e le interferenze ambientali in base al luogo in cui l’utente si trova. Merita attenzione la Modalità Awareness, che amplifica in rumori ambientali e consente all’utente di non estraniarsi dal mondo circostante. Le Huawei FreeBuds Pro supportano i gesti con le dita sulle cuffie per l’attivazione delle varie funzioni, tra cui quella che consente lo switch rapido tra due dispositivi collegati.

Samsung Galaxy Buds Live

Arriviamo inevitabilmente alle cuffiette create dall’ambitissima azienda Samsung, le Samsung Galaxy Buds Live. Quest’ultime si distinguono sicuramente per il loro design unico. Vediamo però quali sono le caratteristiche tecniche che le contraddistinguono:

Cuffia : Senza connessione master-slave. Le Buds Live di Samsung possiedono un driver dinamico magnetico da 12 mm, un condotto dedicato esclusivamente ai bassi e le prese d’aria sul corpo degli auricolari, al fine di creare bassi potenti senza dare la sensazione di pressione sul timpano;

: Senza connessione master-slave. Le Buds Live di Samsung possiedono un driver dinamico magnetico da 12 mm, un condotto dedicato esclusivamente ai bassi e le prese d’aria sul corpo degli auricolari, al fine di creare bassi potenti senza dare la sensazione di pressione sul timpano; Bluetooth : 5.0 ;

: ; Peso cuffia : 5,6 grammi;

: 5,6 grammi; Dimensioni scatola di ricarica : 50,2 x 50,0 x 27,8 mm;

: 50,2 x 50,0 x 27,8 mm; Peso scatola di ricarica : 42,2 grammi;

: 42,2 grammi; Batteria : le cuffie hanno una batteria da 60 mAh , che garantisce una durata di 6 ore con la singola carica, estendibile a 21 ore con la custodia di ricarica. La custodia possiede una batteria da 472 mAh ;

: le cuffie hanno una batteria da , che garantisce una durata di con la singola carica, estendibile a con la custodia di ricarica. La custodia possiede una batteria da ; Funzioni: Le Samsung Galaxy Buds Live implementano un sistema avanzato di cancellazione attiva del rumore ambientale, capace di ridurre i rumori di fondo. La tecnologia diminuisce le frequenze basse dei rumori fastidiosi, permettendo all’utente di concentrarsi sulle voci delle persone. Presente la funzione “Voice Pickup”, che consente di rilevare i movimenti della mandibola, e unitamente alla tecnologia “VPU”, che converte in segnali vocali i dati relativi alle vibrazioni della stessa, migliorano la qualità delle chiamate, anche in mezzo al rumore.

LE MIGLIORI CUFFIE DA ACQUISTARE OLTRE I 200€

Apple AirPods Pro

Anche in questo caso Apple dimostra d’essere sempre un passo avanti. Di fatti le migliori cuffie wireless presenti sul mercato sono indubbiamente quelle prodotte dalla famosissima azienda multinazionale statunitense, un capolavoro eccezionale sia per quanto riguarda il design che il suono. Le sue caratteristiche tecniche sono:

Cuffia : Senza connessione master-slave. Le Apple AirPods Pro sono mosse dal potente chip AI che utilizza 10 core audio per regolare il volume e per gestire la funzione di cancellazione del rumore. Le cuffie di Apple sono dotate di due microfoni, uno rivolto verso l’esterno e uno rivolto verso l’interno e entrambi contribuiscono a regolare la soppressione del rumore. La cuffie sono dotate di superficie touch;

: Senza connessione master-slave. Le Apple AirPods Pro sono mosse dal potente chip AI che utilizza 10 core audio per regolare il volume e per gestire la funzione di cancellazione del rumore. Le cuffie di Apple sono dotate di due microfoni, uno rivolto verso l’esterno e uno rivolto verso l’interno e entrambi contribuiscono a regolare la soppressione del rumore. La cuffie sono dotate di superficie touch; Bluetooth : 5.0 ;

: ; Peso cuffia : 5,4 grammi;

: 5,4 grammi; Dimensioni scatola di ricarica : 60,6 x 45,2 x 21,7 mm;

: 60,6 x 45,2 x 21,7 mm; Peso scatola di ricarica : 45,6 grammi;

: 45,6 grammi; Batteria : le cuffie hanno una batteria che garantisce una durata di 5 ore con la singola carica (diventano 4,5 ore con cancellazione del rumore attiva), estendibile a 24 ore con la custodia di ricarica. Con 5 minuti di ricarica è possibile sfruttare gli auricolari per 1 ora di ascolto;

: le cuffie hanno una batteria che garantisce una durata di con la singola carica (diventano con cancellazione del rumore attiva), estendibile a con la custodia di ricarica. Con 5 minuti di ricarica è possibile sfruttare gli auricolari per di ascolto; Impermeabilità : certificazione IPX4 contro spruzzi d’acqua;

: certificazione contro spruzzi d’acqua; Funzioni: Le Apple Airpods Pro implementano un sistema avanzato di cancellazione attiva del rumore ambientale. La tecnologia interpreta l’ambiente circostante ed agisce emettendo un suono opposto di pari ampiezza per eliminare i fastidiosi fruscii ambientali. Merita attenzione la Modalità Trasparenza, che amplifica in rumori ambientali e consente all’utente di non estraniarsi dal mondo circostante. Le Airpods Pro consentono all’utente di richiamare Siri con la voce e di controllare le principali funzioni tramite pressioni e tocchi sullo stelo della cuffia.

Per sfruttare al meglio l’ecosistema di queste cuffie, è consigliabile abbinarle a computer, tablet o smartphone Apple.

CONCLUSIONI

In definitiva sul mercato possiamo trovare migliaia di cuffie wireless o Bluetooth per ascoltare la nostra musica preferita su smartphone e Tablet, spero di esserti stato utile con questo articolo. Ora non ti resta che farci sapere quale modello hai scelto!