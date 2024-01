Jurassic Park Survival: Solo per Next-Gen e PC

Jurassic Park Survival è il gioco che tutti attendevamo ma che per qualche strano motivo non è mai arrivato!

Ammettiamolo, tutti abbiamo pensato ad un videogioco survival Horror ambientato nel mondo di Jurassic Park, ma per qualche strano motivo si sono fatti giochi gestionali su questo mondo ma mai un survival.

A pensarci in questa impresa sono stati gli sviluppatori di Saber Interactive, che a pensarci bene non hanno esperienza nel campo survival, se non per un multiplayer anche di qualità mediocre che è World War Z.

JURASSIC PARK SURVIVAL: SAPPIAMO BEN POCO

Gli sviluppatori si sono limitati a farci vedere un trailer, dove abbiamo potuto apprendere che il gioco sarà su PC Windows, Playstation 5 e Xbox Series S/X.

Altra cosa che abbiamo potuto apprendere è che la dottoressa Maya Joshi, protagonista nel gioco, dovrà sopravvivere in questo scenario che richiama molto il primo film del mondo Jurassic Park.

In realtà qualche dubbio sorge sulla qualità di Jurassic Park Survival, è vero c’é pochissimo GamePlay, ma quello che si vede lascia intendere un gioco tunnelloso e preimpostato. Tanti dubbi e poche risposte ci sono e non ci tocca far altro che attendere per chiarimenti.

E’ anche vero però che le location sono fedelissime al film e a ciò che abbiamo visto nell’isola Nublar, con bellissime scene che richiamano a piene mani momenti salienti del film.

Anche la data d’uscita rimane un incognita, persino l’anno non è stato mostrato, facendoci ben intendere che il gioco probabilmente ancora non è sul tavolino e quello che abbiamo visto è solo un Teaser Trailer, una bozza del progetto che sta per iniziare.

