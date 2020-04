IPad o Tablet? Questa domanda è molto importante sopratutto se stai pensando di acquistare un dispositivo che dovrà essere utilizzarlo per lavorare e studiare.

Scegliere un Tablet in base alle sole caratteristiche tecniche è al quanto semplice, tuttavia alla fine è il sistema operativo a fare la differenza. Ecco perché, in questo articolo cercheremo di fare chiarezza su quale scegliere tra un iPad e un Tablet Android.

APPLE IPAD

Apple è da sempre sinonimo di qualità e facilità d’utilizzo, ed è proprio questo mix che ha reso il Tablet di Apple uno dei prodotti di maggior successo dell’azienda californiana.

PRO

Per gli utenti che si approcciano per la prima volta alla tecnologia, scegliere un iPad e quindi al software iPad OS, potrebbe essere la scelta migliore. Questo perchè Apple offre un prodotto già pronto all’utilizzo, e molto intuitivo. L’utente non avrà grosse difficoltà a comprendere il funzionamento del sistema e al fatto che per implementare nuove funzioni basta scaricare un applicazione da Apple Store.

In poche parole è l’ottimizzazione il punto forte dei prodotti Apple. Perchè? Il motivo risiede nel fatto che Apple sviluppa sia iPad OS, ovvero il sistema operativo, e produce anche l’hardware, quindi l’iPad stesso. Un sistema operativo nato su misura per l’hardware è come un vestito creato su misura. In termini pratici non ci saranno grossi rallentamenti, la sicurezza in termini di virus e dati personali è molto alta ed i bug sono ridotti all’osso.

Infine, chi possiede già un iPhone o un Mac, ha a sua disposizione un vero e proprio ecosistema, con cui potrà collegare tra loro tutti i prodotti di casa Apple in suo possesso ed avere sempre a portata di mano file, note, molto altro.

CONTRO

Ma non è tutto oro quel che luccica, infatti anche gli iPad hanno dei difetti.

IPad OS è un sistema chiuso, ovvero non permette all’utente di apportare molte personalizzazioni, imponendo di fatti al suo utilizzatore di sottostare ad alcuni paletti impostati da Apple.

Un esempio è quello di dover sempre passare per iTunes per trasferire musica, applicazioni e filmati dal PC all’iPad, non poter modificare la grafica se non cambiato lo sfondo e non potendo installare applicazioni esterne all’Apple Store.

Un altro difetto dell’iPad è senza dubbio il costo, Apple è famosa anche per mettere sul mercato i suoi prodotti a prezzi davvero alti e non alla portata di tutte le tasche.

PER CHI CONSIGLIO IPAD

Quindi un iPad è consigliato a chi ama un software stabile e semplice all’utilizzo e non si fa problemi a spendere oltre 400€ per un Tablet.

TABLET ANDROID

Android viene sviluppato da Google e al momento è il sistema operativo più diffuso al mondo. Sopratutto sui Tablet, Android detiene quasi il monopolio, in quanto a differenza di iPad OS è installato su prodotti diversi e di varie aziende, vediamo insieme i pregi ed i difetti di questi dispositivi.

PRO

Android è un sistema aperto, ovvero installabile su varie piattaforme, e personalizzabile da utenti e aziende a proprio piacimento. Proprio questi i punti forti del sistema operativo di casa Google. Gli utenti più esperti, infatti, potranno divertirsi a personalizzare il proprio sistema come meglio credono installando temi, applicazioni scaricate da store diversi da Google Play e molto altro.

Inoltre il fatto che il sistema operativo di Google sia installabile su dispositivi di marche diverse, offrirà all’utente una scelta più ampia, il che rende i Tablet Android molto più economici rispetto a quelli Apple.

CONTRO

Ma anche in questo caso, vi sono anche dei lati negativi.

Il primo è l’ottimizzazione su alcuni dispositivi. Essendo Android installato su qualsiasi hardware, viene utilizzato anche su prodotti poco preformanti, come Tablet di bassa fascia, come i Magestic ed i Mediacom. Questo fa si che il sistema operativo, su queste macchine risulti essere lento e poco fluido, oltre che mal ottimizzato.

Un secondo problema è la sicurezza, come ti ho ripetuto anche prima, Android è installato su hardware diversi, spesso il sistema operativo viene anche personalizzato dalle aziende che producono il Tablet. Questo sopratutto sui prodotti di media e bassa fascia rende il sistema operativo Google soggetto a bug e problemi di sicurezza, in quanto non tutte le aziende aggiornano con regolarità la loro versione personalizzata di Android.

Questo si traduce in una maggiore predisposizione all’installazione di virus e malware.

PER CHI CONSIGLIO UN TABLET ANDROID

I Tablet Android sono ideali per chi non vuole spendere molto ed ama personalizzare il proprio dispositivo.

CONCLUSIONI

Quindi iPad o Tablet Android? Scegliere tra i due è una cosa prettamente personale. Entrambi dispongono di sistemi operativi validi.

Molto dipende dalla disponibilità economica e dalle proprie abitudini. Se possiedi un iPhone ti consiglio di prendere un iPad, mentre se possiedi uno smartphone Android potresti trovarti meglio con un Tablet con lo stesso sistema operativo.