Internet Samsung: novità nel nuovo aggiornamento

Samsung ha appena rilasciato un nuovo aggiornamento per il browser Internet Samsung. L’update ha introdotto novità principalmente su privacy e font personalizzati.

Ci sono molte funzionalità che lo rendono un browser migliore di Chrome, a parte la sua ovvia limitazione di essere disponibile solo per i dispositivi mobili. Detto questo, la maggior parte degli utenti che iniziano a utilizzarlo difficilmente torneranno indietro.

L’aggiornamento per Internet Samsung corrisponde alla versione 14.0.3.5 dell’app. La prima novità principale consiste nell’introduzione di nuovi strumenti per la privacy:

È incluso il tool Smart Anti Tracking 3.0. Nuova dashboard per consultare tutti gli aspetti dedicati alla privacy, come il numero di tracker bloccati. Nuove opzioni più accessibili per il blocco popup e redirect dalle pagine web

La seconda novità è l’introduzione del supporto ai font personalizzati: l’utente avrà anche sul browser il font che ha personalizzato nel sistema.

L’aggiornamento per Internet Samsung è attualmente in fase di distribuzione attraverso il Play Store e il Galaxy Store.

Fonte: SamMobile