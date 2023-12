Il nuovo pick-up firmato Elon Musk: Il Cybertruck è "grandioso, come me". Queste le parole del fondatore di Tesla.

Il nuovo pick-up firmato Elon Musk: Il Cybertruck fu lanciato già nel 2019 come il primo veicolo pick-up elettrico della compagnia. Il veicolo ha suscitato molta attenzione per il suo design futuristico e per le caratteristiche innovative, come la struttura in acciaio inossidabile e le prestazioni elettriche avanzate.

“Penso che sia il nostro prodotto migliore. Sarà qualcosa di unico sulle strade. Finalmente il futuro assomiglierà al futuro”

Il nuovo pick-up firmato Elon Musk

Quattro anni dopo averne mostrato il progetto al mondo, Elon Musk ha presentato Cybertruck, il nuovo pick-up elettrico di Tesla. Il veicolo, secondo l’imprenditore, è “leggero” ma potente, più veloce di una Porsche e a prova di proiettili. Musk ha fatto una diretta direttamente dalle officine di Tesla ad Austin, in Texas, portando diversi clienti a bordo.

Presentazione del Cybertruck

Durante la presentazione sono stati mostrati anche dei video in il nuovo pick-up firmato Elon Musk: il Cybertruck, si mostra in tutta la sua potenza di traino, parecchio superiore a quella di altri camion elettrici e diesel presenti sul mercato. Altri filmati hanno raccontato come il mezzo vada più veloce di una Porsche 911 o come il suo “esoscheletro” resista ai colpi di una mitragliatrice calibro 45 e di armi calibro 9 mm, senza che i proiettili perforino la carrozzeria.

Caratteristiche tecniche

Il cassone è lungo 183 cm e largo 122 cm. E ha inoltre un rivestimento di materiale composito ad elevata resistenza. Oltre a disporre di sospensioni adattive e di un’altezza da terra di 43,3 cm con ruote da 35”. Oltre a questo, il nuovo pick-up elettrico di Tesla è dotato di sospensioni a controllo elettronico, 4 ruote sterzanti e lo sterzo “by wire”, che consente di avere regolazioni variabili del rapporto di sterzo in base alla velocità e all’angolo che si applica al volante.

“Più versatile di un pick-up e più veloce di una sportiva”

Quanto costerà?

Il prezzo di acquisto del modello base, secondo il sito web di Tesla, è di 60.990 dollari, e sarà disponibile nel 2025. Il modello più avanzato, il “Cyberbeast”, costerà 99.990 dollari, vista la maggiore potenza e capacità di traino. Quest’ultima può raggiungere i 210 km/h, con un’autonomia di 515 chilometri e una capacità di traino di 5 tonnellate. C’è anche un modello intermedio che costa 79.990 dollari.