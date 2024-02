Il futuro di Xbox è in pericolo? Le esclusive Xbox saranno disponibili su Playstation5. Game Pass senza più esclusive al Day One.

Xbox fallisce, Xbox nei guai, Xbox venduta. Dopo le molteplici voci di queste settimane riguardanti il futuro di Xbox, finalmente il 15/02/2024 Phil Spencer uscirà allo scoperto.

Esclusive Xbox su Playstation

Le voci inerenti alla possibilità che le esclusive Microsoft approdino su altre console sarà confermata? Cosa accadrà ad Xbox? Analizziamo i possibili scenari.

La possibilità che le esclusive Xbox approdino su altre console, è abbastanza concreta. Infatti questa indiscrezione deriva dallo staff di Xbox. Ma non cadiamo subito in conclusioni affrettate. Magari questo accadrà davvero, ma probabilmente solo per alcune esclusive. Ad esempio, ci sono esclusive che ormai su Xbox hanno fatto il loro corso e portarle su nuove piattaforme, portando nuova utenza, potrebbe dare nuova vita a questi giochi. Quindi in definitiva, sarebbe solo un bene.

Il futuro di Xbox Game Pass

Un’altra indiscrezione è che le esclusive non saranno disponibili al Day One su Game Pass. Questa è una possibilità molto remota e difficile. Xbox ha basato il suo Marketing sul Game Pass e sul cercare di raccogliere più utenza possibile, fregandosene della vendita di console. Se dovesse fare un passo del genere, togliendo valore al Game Pass verrebbe meno alle sue intenzioni. Su questa indiscrezione non credo ci si possa contare molto.

Il 15/02/2024 Phil Spencer finalmente farà luce sul futuro di Xbox, su queste indiscrezioni e capiremo le vere intenzioni di Microsoft nei confronti di noi utenti e di Xbox.