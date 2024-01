I migliori videogiochi in uscita nel 2024 sono 10. Questi titoli sono già confermati e hanno una data di uscita. Sarà una lista che prevede titoli molto importanti che saranno probabilmente candidati come GOTY.

I migliori videogiochi in uscita nel 2024

Iniziamo con il primo titolo tanto atteso dagli appassionati di YAKUZA, ovvero Like a Dragon Infinite Wealth in uscita il 24 gennaio, per PS4/5-XBOX S/X-PC. Un prodotto che si piazza come uno dei migliori prodotti della serie, un progetto secondo gli sviluppatori, ricco di novità e una longevità migliorata. Questo titolo regalerà tante emozioni!

In uscita il 26 gennaio, per PS4/5-XBOX S/X-PC, il tanto atteso Tekken 8. Un progetto ambizioso da parte del team di sviluppatori, intenti a portare il brand ad un livello successivo, cercando di portare nel mondo dei picchia duro un pubblico più vasto. Un progetto tecnicamente molto valido e interessante.

Banishers Ghosts Of New Eden, uscirà il 13 febbraio per PS4/5-XBOX S/X-PC. Un Action RPG basato su un rapporto d’amore. Le premesse sono ottime, dal punto di vista di libertà decisionale. Le possibilità di scelte e conseguenze da esse derivanti sembrano essere davvero interessanti. Se le aspettative vengono rispettate permetterà anche un’ottima rigiocabilità oltre ad avere una narrativa di tutto rispetto.

Sempre a febbraio, il 28, uscirà Brothers Remake. Essendo un remake, sarà un piacere rivedere questo titolo tirato a lucido e potrà attirare nuovo pubblico verso questo titolo affascinante. Sembra essere stato limato a dovere questo remake, facendo risaltare i punti di forza del gioco originale.

Esclusivo PS5, il 29 febbraio avremo Final Fantasy 7 Rebirth. Sicuramente uno dei giochi più attesi di questo 2024. Tutti conosciamo Final Fantasy e vogliamo vedere, in questo caso che tipo di strada hanno intrapreso. Un progetto delicato e pieno di aspettative.

Il 22 marzo per PS4/5-XBOX S/X-PC, farà il suo ingresso Dragon’s Dogma 2. Atteso da tutti gli amanti di giochi ruolistici, sarà un titolo di continuazione del precedente, senza troppe sorprese. Narrazione, e combattimenti esaltanti, saranno il fulcro di questo titolo. Non sarà una rivoluzione, ma una certezza di un titolo ben fatto.

Sempre il 22 marzo arriverà per PS5, Rise Of The Ronin. Uno dei titoli esclusivi playstation di quest’anno. Ambientato nell’epoca feudale del Giappone, ci ritroveremo ad affrontare combattimenti esaltanti e frenetici. Le prime impressioni sono buone, ma vedremo se rispecchierà le aspettative. Un progetto che incuriosisce gli amanti dei GDR d’azione open world.

Questa estate, il 20 agosto la nostra curiosità sarà soddisfatta, con l’uscita di Black Myth: Wukong, disponibile per PS4/5-XBOX S/X-PC. Un RPG basato sulla mitologia cinese con un’atmosfera strana ed angosciante. Da quello che si può vedere per il momento, sembra avere un combat sistem molto più che soddisfacente, indispensabile per un titolo del genere.

Videogiochi con data da definirsi

Attesissimo da chiunque abbia amato ORI; questo 2024, lo stesso team di sviluppo sfornerà: No Rest For The Wicked, disponibile per PS4/5-XBOX S/X-PC. Un affascinante Action RPG, con uno stile grafico impressionante e un gameplay all’altezza delle aspettative, visto il team di sviluppo alle spalle. Un progetto che si discosta dai precedenti titoli e con un ambizione anche più elevata.

Hellblade 2, con uscita nel 2024 ma ancora data specifica da definire, è un action psicologico molto amato nella sua prima release. Uscirà in esclusiva per Xbox e PC Windows e sarà possibile giocarlo al lancio sul GamePass.

Stalker 2, dopo tanti problemi avuti nello sviluppo per i problemi di guerra in Ucraina, finalmente Stalker ha una data ed è nel 2024! Anche in questo caso non abbiamo un mese specifico per ora, ma di certo appena uscito sarà disponibile al lancio sul GamePass! E’ un titolo molto atteso anche per via del grande successo avuto dal primo capitolo.

Metaphor Refantazio uscirà a fine anno, in data ancora da definire, solo per PS4/5-XBOX S/X. RPG fantasy dai creatori di PERSONA. Questo titolo è molto affascinante per il suo stile grafico ANIME. Si spera e pensa, che il team di sviluppo questa volta voglia fare le cose più in grande e alzare l’asticella.

Questi sono i migliori videogiochi in uscita nel 2024. Cosa ne pensate di questi titoli? Quali state attendendo con più ansia?

