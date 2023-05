Huawei Watch GT 3 Pro: la salute al primo posto

Huawei Watch GT 3 Pro si presenta in tutto il suo splendore grazie alla qualità costruttiva Premium! Infatti troviamo un vetro in zaffiro e la cassa in titanio o la variante ceramica.

Troviamo la versione in Titanio con cassa da 46mm e la versione da 43mm in ceramica, in ogni caso entrambi trasmettono un feeling premium!

QUALITA’ COSTRUITTIVA

La versione della quale ho avuto modo di provare per oltre un mese è da 46mm quindi con cassa in Titanio…e fidatevi la sua robustezza si sente subito. Non ho mai avuto la percezione che negli allenamenti o in qualsiasi altra condizione possa mai soffrire o rischiare di graffiarsi.

Ho avuto varie situazioni nella quale Huawei Watch GT 3 Pro era andato incontro a urti e altre situazioni critiche, ma non ha mai riportato un singolo graffio, neanche di quelli più impercettibili, dove altri suoi competitor che ho avuto modo di testare in situazioni anche meno cruciali hanno riportato dei graffi sulla cassa o sul vetro. Perciò davvero mi sento di fare un grande plauso a Huawei per la qualità costruttiva!

Huawei con Watch GT 3 Pro introduce un pulsante che funge anche da rotella che permette di girare nei menù in alterativa al touch (quest’ultimo ovviamente sempre presente).

Possiede poi un ulteriore pulsante posto in basso, questo ha come funzione sia la possibilità di entrare nei menù di allenamento che quella di sensore, infatti sarà utile nella misurazione della salute quali ECG e qualità delle arterie.

Il display è un ampio 1,43″ con pannello OLED il quale si vede benissimo in qualsiasi condizione di luce, anche sotto la luce diretta del sole. Qui però ho riscontrato una pecca, quando siamo al buio la luminosità (automatica) non scende abbastanza avendo quindi l’effetto faro di notte. Per fortuna quando dormiamo possiamo impostare la modalità notte che non permette di visualizzare il display con il solo movimento del polso e che in caso accidentale si premano i pulsanti, il display rimarrà accesso per pochissimo tempo.

Huawei Watch GT 3 Pro possiede anche una cassa audio davvero potente che permette di ascoltare musica in riproduzione la quale può essere caricata direttamente sul dispositivo indossabile (16GB di memoria e 2GB di Ram) e la possibilità anche di rispondere alla chiamate, a patto di essere collegati al Bluetooth con lo smartphone in quanto non ha la possibilità di inserire una Sim.

Huawei Watch GT 3 Pro è davvero eccezionale anche lato autonomia, grazie al software di proprietà permette un autonomia che arriva fino a 14 giorni, se però attiviamo tutte le sensoristiche l’autonomia scende a 7 giorni circa, che è comunque un risultato eccellente se consideriamo che dispositivi come Galaxy Watch 4 dura all’incirca 24/32 ore.

Il cinturino, in gomma nella versione da me provata, nonostante l’abbia sempre indossato per molto tempo sia giorno che notte continuamente, non mi ha mai creato problemi di irritazione ne sudorazione eccessiva della pelle. Davvero un cinturino molto apprezzo!!

SENSORISTICA & SALUTE

Veniamo al software e alla sua sensoristica implementate in questo HUAWEI WATCH GT 3 PRO.

Troviamo come sempre una moltitudine di attività sportive nel software di Huawei. Su questo dispositivo troviamo HarmonyOS, che è un software di proprietà di Huawei e che comporta dei pregi ma anche dei difetti che vedremo più avanti.

A livello di sensoristica nulla da dire, possiede un sensore per il battito cardiaco molto preciso che riesce a seguire le variazioni di battito cardiaco in modo repentino riuscendo ad eguagliare prodotti più blasonati nell’ambito sportivo come i Garmin.

Huawei Watch GT 3 Pro possiede anche un sensore Spo2 per la rilevazione dell’ossigenazione nel sangue, quest’ultimo non soddisfacente, in fatti tende sempre a rilevare un ossigenazione bassa, riuscendo a misurare valori reali solo se il dispositivo viene stretto molto al polso e lo si posiziona a 2cm dal polso stesso.

Lodevole invece che Huawei Watch GT 3 Pro possiede un sensore per misurare un ECG di alta precisione, il risultato è possibile anche darlo al proprio medico per poter analizzare il grafico, d’altronde possiede un riconoscimento ufficiale come dispositivo medico.

Tramite lo stesso sensore, possiamo controllare la qualità delle arterie, per la precisione la loro flessibilità, aspetto fondamentale per la loro salute e la nostra.

A livello sportivo nulla da eccepire, una qualità precisa nella rilevazione di attività fisica grazie anche al GPS molto veloce, capace di collegarsi a GLONASS, Galilelo, Beidou e QZSS.

La rilevazione della qualità del sonno, tramite il sistema TrueSleep, l’ho trovato molto preciso capace di rilevare la fase REM, fase Profonda e fase leggera e anche quante volte ci svegliamo, misura anche lo stress affrontato durante la notte e inoltre la qualità del respiro.

HUAWEI HEALTH

Huawei Health è il software che bisogna aver necessariamente installato sul nostro dispositivo (Android o iOS) per potersi collegare al GT 3 Pro e poterlo utilizzare nel suo pieno delle funzioni.

Qui arrivano però delle note dolenti, infatti sul PlayStore di Google non è possibile installare Huawei Health e perciò bisogna scaricare l’apk da una fonte esterna, per la precisione andrebbe scaricato lo store di Huawei (tramite apk) e da lì scaricare Huawei Health. Una volta però installato Health, avremo tutte le funzioni su Android a patto di rinunciare all’assistente vocale presente solo su device Huawei.

Per quanto riguarda device Apple quindi con iOS ci sono dei problemi pesanti con la mancanza di alcune funzioni come la misurazione dello stress.

CONCLUSIONI

Il prezzo di lancio di Huawei watch GT 3 Pro era di 500€ un prezzo davvero importante. Oggi però lo possiamo trovare intorno ai 300€ la versione da noi provata, quella da 46mm che è un prezzo più interessante.

Per chi è adatto

Sicuramente consigliato e adatto per chi ricerca un dispositivo che permetta di controllare la propria salute come mai si poteva fare prima e che offre tutto ciò che server per l’attività sportiva.

Per chi non è adatto

Non è adatto per chi cerca uno smartwatch tutto tondo infatti è un dispositivo focalizzato sull’attività sportiva e la salute, non possiede Android e perciò tante di quelle applicazioni presenti sul PlayStore non ci sono.