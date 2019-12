Huawei Mate X: i costi dei suoi ricambi

Come tutti ben sappiamo, la tecnologia si rinnova sempre più, portando con sé grandi novità che ci recano tanti benefici ma ahimè anche tanti “danni”. Oggi, infatti, parleremo della nuova creazione di Huawei, nello specifico il Mate X che, grazie alla sua efficienza e bellezza esteriore, sta riscuotendo un notevole successo. Come ben sappiamo, però, ciò che è bello ha sempre un costo e spesso molto “salato”… nel seguente articolo, di fatti, parleremo dei costi per ricambi Huawei Mate X e ci concentreremo principalmente sul prezzo richiesto per riparare il suo schermo flessibile.

Ricambi Huawei Mate X: C’è da farsi male

Come era facile ipotizzare, è proprio lo schermo la parte più costosa da sostituire: 7.080 yuan, che corrispondono a 909€. Quasi la metà del prezzo dell’intero dispositivo, che ammonta a 16.999 yuan (2.183€). Proprio per tale ragione, Huawei consente agli acquirenti di Mate X la possibilità di ottenere un anno di garanzia per sostituire il suo schermo pieghevole. Ciò significa che il ricambio verrebbe a costare 2.699 yuan: quasi 350€, prezzo non del tutto “economico”. Insomma è proprio vero che ogni cosa bella fa sempre stare male…

Vediamo adesso le cifre necessarie per la sostituzione delle altre componenti:

scheda madre: 3.579 yuan ( 460€ )

3.579 yuan ( ) batteria: 278 yuan ( 35€ )

278 yuan ( ) modulo fotografico: 698 yuan (90€)

Prezzi sicuramente più ragionevoli rispetto a quelli richiesti per sostituire lo schermo flessibile.