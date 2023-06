Errore nello Store di Windows 10: Ecco la soluzione

Windows 10 Store da problemi? Le applicazioni scaricate dallo Store danno problemi? Ecco dei metodi pratici per poter risolvere gli errori.

Errore nello store di Windows 10? Windows Store è il negozio ufficiale di Microsoft per i propri software e giochi. Per intenderci è un po come Google Store o Apple Store.

Ma cosa fare quando lo store di Windows 10 non funziona o non si avviano le applicazioni scaricate da quest’ultimo? Ora ti spiego come risolvere.

ECCO ALCUNI METODI

1. Utilizzando lo strumento di risoluzione dei problemi di Windows. Con questo metodo andremo a sfruttare lo strumento automatico fornito da Microsoft. Il Fix va scaricato dal sito Microsoft: CLICCANDO QUI.

Il Fix analizzerà i problemi presenti in Windows Store e risolverà il problema automaticamente.

2. Resettando lo store di Windows 10. Con questa procedura andremo a svuotare la cache all’interno dell’applicazione Windows Store. Per farlo bisogna premere Windows+R si aprirà una schermata denominata Esegui al cui interno andremo a scrivere il comando wsreset.exe e premiamo Invio. La cosa è ora svuotata ed il problema potrebbe essere risolto.

3. Effettuando un ripristino del Windows Update. Scarica il fix per la risoluzione dei problemi di Windows Update CLICCANDO QUI. Avvia lo strumento di ripristino e al termine della procedura riavvia il computer.09

SE IL PROBLEMA PERSISTE

Se nessuna delle soluzioni proposte in precedenza non dovessero funzionare, non ci resta che salvare tutti i nostri dati su un Hard disk esterno e procedere alla formattazione e l’installazione di Windows 10.