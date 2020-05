Impossibile installare Windows nel disco. Per il disco selezionato è impostato un tipo di partizione GPT. Se anche tu durante l’installazione di Windows sei capitato in questo messaggio e non sai come risolvere, non disperare, ora ti spiego come risolvere in pochi minuti!

ATTENZIONE

Questa procedura comporta l’eliminazione dei dati!

DI COSA ABBIAMO BISOGNO

DVD o Penna USB con Windows installato all’interno

PROCEDIMENTO

1. Avviamo la formattazione di Windows tramite DVD o Penna USB.

2. Seleziona la versione di Windows che preferisci, quindi clicca su Personalizzata (Utenti Esperti), premiamo sulla tastiera la seguente combinazione di tasti: Tasto per inserire il maiuscolo (Maiusc) + F10, in questo modo andremo a richiamare il Prompt dei comandi di Windows.

2. Nel Prompt dei comandi digita i seguenti comandi:

diskpart

list disk

select disk <numero del disco>

clean

convert gpt

exit

Ora la partizione GPT è stata creata e sarà possibile installare Windows nella partizione desiderata

