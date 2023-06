Modificare Nintendo Wii: come fare [Guida]

Modificare la Nintendo Wii è una delle procedure più semplici da eseguire, e che una volta eseguita ci permette di giocare o con le ISO (da noi legalmente possedute) che con i classici dischi acquistati in negozio. Ma passiamo ai fatti e vediamo insieme come modificare la Nintendo Wii.

[NOTA] La guida è valida per qualsiasi versione della console Nintendo, compresa l’ultima disponibile 4.3E.

DI COSA ABBIAMO BISOGNO

Nintendo Wii aggiornata a qualsiasi versione

Un lettore di schede SD per PC

Una scheda SD di almeno 1GB

Un Hard Disk esterno o una Penna USB, dove andremo memorizzare le copie di backup da caricare

I programmi per eseguire la modifica: HackMii Installer : 1.2, Configurable USB Loader : 70, Wii Mod Batch : 3.0, Wii Mod : 3.0, Priiloader 236 Mod : 0.7, cIOS d2X : v8, che potete scaricare qui: Download

MODIFICARE NINTENDO WII: PROCEDIMENTO

1. Per prima scarica i file necessari per eseguire la modifica sul PC ed estraili dall’archivio. Fatto questo inserisci la scheda SD nel computer, tramite l’ausilio di un lettore di schede, o un adattatore.

2. Collega l’adottare con la micro SD al suo interno al PC, e copia i file necessari per eseguire la modifica all’interno della scheda di memoria.

3. Nel caso la console non è aggiornata alla versione del firmware, ovvero la 4.3E, devi aggiornarla. Quindi per controllare la versione del FW montato sulla console, clicca sul tasto Wii posto in basso a sinistra, e controlla in alto a destra del televisore che la versione sia la 4.3E.

4. (Salta questo punto se il firwmare già il 4.3E). Nel caso la Nintendo Wii non è aggiornata alla versione 4.3E basterà collegare la console ad internet e cliccare sul tasto Wii posto in basso a sinistra > posizionarsi sulla pagina 3 del menù > selezionare la voce Aggiornamento console Wii.

5. Ora che la Wii è aggiornata al fw 4.3E vai nuovamente nel menù Opzioni Wii clicca sul tasto Wii in basso a destra > seleziona la voce Impostazioni console Wii > in questa finestra ci posizionati su menu Internet > ed infine sulla voce Informazioni console Wii. Segnati da qualche parte l’indirizzo MAC Wi-Fi che è fondamentale per l’installazione della modifica.

6. Ora dal PC vai sul sito please.hackmii.com e inserisci il codice MAC Address che hai segnato in precedenza. Successivamente spunta la voce 4.E alla voce System Menu Version ed infine clicca su cut the red wire o cut the blu wire, in base alla versione della nostra Nintendo. Partirà il download di un altro file fondamentale per eseguire la modifica.

7. Il file scaricato sarà un archivio, quindi estrai i file dall’archivio e copia il contenuto nella memoria SD, in cui avevi già copiato nel passo 2 alcuni file per l’esecuzione della modifica.

8. Ora che la memoria SD è pronta, collegala all’interno della Wii, inserendo la memory card nell’apposito alloggio presente sulla parte anteriore della Nintendo.

9. Con la memoria SD inserita, dal menù della Nintendo spostati in Bacheca Wii (posto in basso a destra) e seleziona l’opzione Calendario.

10. All’interno del menù Calendario cerca il giorno con l’icona di una piccola busta gialla posta in basso a destra. Entra in quella data e premi sull’immagine della busta rossa e aspetta qualche secondo fino alla visualizzazione della scritta Press (1) to continue, premi quindi il tasto 1 del WiiMote per continuare.

Aggiornamenti

11. Dopo aver premuto il tasto 1 ci troverai di fronte alla schermata di installazione del software HomerBrew Channel (uno speciale menù che ci permetterà di far partire le nostre copie di backup). Per procedere con l’installazione in modo corretto devi premere il tasto A, selezionare la voce Install The HomeBrew Channel, e confermare il tutto premendo su Yes, continue.



Se hai fatto tutto in modo corretto dovrebbe apparire la scritta SUCCESS.

12. Dopo l’installazione del HomeBrew Channel, torna sulla schermata principale della console, entra di nuovo all’interno di HomeBrew Channel e clicca sulla voce Wii Mod Batch (questo operazione darà il via ad una schermata nera con scritte bianche che sta ad indicare che i file di sistema stanno subendo le modifiche da noi desiderate).

Aspetta finché non sarai reindirizzato alla schermata principale del HomeBrew Channel.

13. Ora devi procedere con l’installazione del software Priiloader. Per installare questo software, sempre dal menù HomeBrew Channel seleziona l’opzione Priiloader 236 Mod, quest’ultima ti indirizzerà verso una nuova schermata nera con scritte bianche, qui premi su + e partirà l’installazione di Priiloader.

14. Dopo l’installazione di Priiloader tieni premuto il tasto Reset fino alla visualizzazione del menù di Priiloader sul televisore.

15. Visualizzata la schermata di menù di Priiloader clicca sull’opzione System Menu Hacks e qui abilita le seguenti voci:

Block Disc Update

Region Free GC Games

Region Free Wii Games

Remove NoCopy Save File Protection

Region Free Channels

Auto-Press A at Health Screen

Block Online Updates

Infine per salvare il tutto, clicca su Save settings ed esci dal System Menu.

16. Collega ad una delle porte USB poste dietro la console un Hard disk esterno o una Penna USB ed avvia nuovamente HomeBrew Channel. Seleziona l’opzione Configurable USB Loader.

17. Al messaggio di Partizione non trovata! premi il tasto A e scegli tra le opzioni FAT 32 o NTFS (non fa differenza quale scegli delle due).

18. Scarica ed installa sul computer il programma WBFS Manager 3.0 e seleziona dal menù a tendina posto alla destra della scritta Periferica: la memoria che hai preparato per l’inserire i giochi al passo 17.

19. Clicca sull’opzione Formatta poi su Carica ed infine su Cerca.

20. Seleziona un gioco per Nintendo Wii in formato ISO e clicca su Aggiungi a Disco ed aspetta che il file venga caricato. Collega di nuovo l’Hard disk esterno o la Penna USB dietro la console fai partire HomeBrew Channel avvia Configurable USB Loader e seleziona il gioco.

CONCLUSIONI

Abbiamo terminato, ora la nostra Nintendo Wii è modificata.