Impostare il BIOS per eseguire il Boot da DVD o penna USB può sembrare un operazione tutt’altro che semplice, sopratutto se mastichi poco di tecnologia o sei alle prime armi sull’utilizzo di un computer.

Tuttavia è anche possibile eseguire altre operazioni prima di avviare il sistema operativo, come ad esempio avviare i file presenti all’interno di una chiavetta USB, di un DVD o CD, vediamo insieme come fare.

DI COSA ABBIAMO BISOGNO

Un computer con qualsiasi sistema operativo

Una penna USB o DVD con Windows

PROCEDIMENTO

1. Spegni il computer, e nel riaccenderlo e premi ripetutamente

F2, oppure F10 o Canc (le combinazioni di tasti da premere per entrare nel BIOS variano in base alla scheda madre presente nel computer).

2. Una volta entrati nel BIOS spostati nella finestra Boot, oppure alla voce Advanced BIOS Features o BIOS Features. (Ancora una volta, queste voci cambiano in base al tipo di scheda madre presente all’interno PC).

3. Imposta al primo posto della lista la penna o il DVD in cui è installato Windows. Per farlo puoi utilizzare le Per farlo frecce direzionali della tastiera (questa operazione varia a seconda del nostro BIOS), infine salviamo i cambiamenti premendo F10.

Abbiamo terminato. Impostare il BIOS del nostro computer non è stato poi cosi complicato! Ora puoi procedere con il formattare o aggiornare il tuo sistema operativo. Mi raccomando non dimenticare di fare un backup!