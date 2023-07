[Guida] Gli strumenti principali per fare video su YouTube

Quali sono gli strumenti principali per fare video su YouTube? YouTube è uno strumento potentissimo per poter portare le proprie idee sul web e crearsi persino un vero e proprio lavoro. Ma per fare questo bisogna avere gli strumenti adatti.

VIDEOCAMERA

La scelta della videocamera è essenziale perché determinerà la qualità del video che state registrando. E’ vero YouTube fa una compressione di qualsiasi video che caricate, perciò la qualità sarà sempre limitata a questo aspetto. Ciò non toglie però che una buona videocamera permette di avere delle registrazioni molto soddisfacenti e professionali.

Principalmente le scelte ricadono sulle Reflex e le Mirrorless. Le Reflex per quanto riescano a tirar fuori dei video di qualità entusiasmanti, hanno bisogno di buona conoscenza nel settore per poterle impostare a dovere e inoltre hanno un costo sostanzioso. Per tale motivo consigliamo, almeno per cominciare, di usare le Mirrorless.

Le Mirrorless costano decisamente di meno delle Reflex e hanno molte funzioni interessanti che fanno in automatico come l’autofocus che risultano comode e adatte per uno YouTubers.

SMARTPHONE

Potete anche utilizzare uno smartphone per registrare video, chiaramente non potrà arrivare ai livelli qualitativi di una buona Mirrorless, ciò nonostante se è un buon smartphone, come un iPhone di ultima generazione o un Samsung che sono i device di spicco sulla camera, i risultati saranno eccellenti.

MICROFONO

Per la registrazione audio non ci si può affidare ai microfono incorporati nelle videocamere, questo perché la distanza è elevata e inoltre non sono all’altezza di un lavoro eccellente. Per tale motivo consigliamo un microfono esterno, come un Rode Smart Lav da poter attaccare alla propria maglia e tenerlo sempre vicino, oppure ad un registratore come Zoom H1/MB.

ILLUMINAZIONE

Se è vero che per la maggioranza delle esigenze di uno YouTuber non sono quelle di avere un set cinematografico, è anche vero che un minimo di illuminazione è essenziale per poter restituire una scena ambientale. Esistono molti set di illuminazione che non sono esosi nel costo e fanno un discreto lavoro. Uno di questi è prodotto da Andoer ed è venduto al costo di 59€ e offre varie lampade nonché due ombrelli che servono sostanzialmente a diffondere in modo omogeneo la luce.

TREPPIEDE

Spesso sottovalutato, il treppiede è uno strumento di estrema importanza sopratutto se dovete riprendere dei prodotti e vi serve una certa inclinazione della videocamera. Un treppiede dev’essere di qualità decente in modo da non perdere il grip e far cadere la videocamera o muoversi di qualche cm mentre state registrando. Vi consigliamo questo AFAITH che ha un prezzo vantaggioso per una buona qualità.

CONCLUSIONI

Con questi strumenti avrete una qualità molto alta che vi permetterà sin da subito di portare contenuti all’altezza di quello che ora si ricerca su YouTube. Sfruttare bene questa piattaforma vuol dire costruirsi un futuro divertente e solido.

