Hard Reset di tutti i Tablet Mediacom: Tutorial

Devi effettuare Hard Reset del tuo Tablet Mediacom? Può capire infatti, che il nostro Tablet Mediacom per qualche ragione non funzioni, o peggio si sia bloccato fino a risultare inutilizzabile. In questi casi la soluzione migliore è quella di effettuare un Hard Reset e riportare il device alle impostazioni di fabbrica.

Esistono 3 metodi per effettuare Hard Reset di un Tablet Mediacom, il primo è hardware il secondo è software, mentre il terzo è valido solo per i Mediacom su cui è installato Windows. In questo articolo illustreremo tutte e 3 le procedure.

[Nota] La procedura di Hard Reset va a cancellare tutti i dati presenti sul nostro Tablet, prima di eseguire questa procedura se possibile è meglio rimuovere la micro SD oppure effettuare un backup dei nostri dati.

Hard Reset di tutti i Tablet Mediacom: Procedura Hardware

Di cosa abbiamo bisogno

Una graffetta

Tablet Mediacom

PROCEDIMENTO

1. Molti Mediacom dispongono di un piccolo foro posto su uno dei quattro lati, per effettuare Hard Reset Hardware è quindi necessario individuare il foro ed inserire la graffetta all’interno del foro e tenere premuto per qualche secondo.

2. Sullo schermo del Tablet dovrebbero iniziare le operazioni di reset, basterà quindi seguire le istruzioni.

Nel caso il nostro modello sia sprovvisto del foto per il reset? Allora dobbiamo procedere con Hard Reset via Software.

Hard Reset di tutti i Tablet Mediacom: Procedura Software

Di cosa abbiamo bisogno

Tablet Mediacom

[Nota] Questo tipo di Hard Reset è consigliato nel caso sul nostro Tablet sia sprovvisto del foto per il reset.

PROCEDIMENTO

1. Da Tablet spento dobbiamo tenere premuto i seguenti tasti contemporaneamente: Tasto di accensione + Tasto volume giù (su alcuni modelli la combinazione di tasti è Tasto di accensione + Tasto volume su) fino a che il nostro device non si avvi.

2. Selezioniamo mouvendoci con i tasti volume alla voce Wipe data/factory data ed avviamo anche questa procedura selezionando la voce Yes delete all user data.

3. Al termine della procedura usciamo dalla modalità di reset cliccando sulla voce Reboot system now (su alcuni modelli questo passaggio verrà saltato ed il Tablet verrà riavviato automaticamente).

Hard Reset di tutti i Tablet Mediacom: Ripristino drive su Tablet Mediacom con Windows

Visto che sono in molti ad avere questo tipo di problema, ho deciso di fornire un tutorial dettagliato in cui vi spiegherò come installare tutti i driver su ogni tipo di Tablet Mediacom su cui è installato Windows.

DI COSA ABBIAMO BISOGNO

Mouse con cavo USB

Adattatore microUSB con almeno due uscite USB

Una chiavetta USB

Un computer con connessione ad internet

PROCEDIMENTO

1. Dal computer dobbiamo scaricare i drive che successivamente andremo ad installare sul Tablet. In pochissimi sanno che i drive Mediacom sono gli stessi forniti dalla TrekStor, un azienda che oltre a produrre prodotti tecnologici, lavora anche con Mediacom. Andiamo quindi all’intero della sezione download sul sito della TrekStor.

2. Dalla lista che troviamo sul sito della TrekStor scarichiamo i drive corrispondenti al nostro Tablet. Ad esempio:

Mediacom Winpad 7.0 W700 corrisponde al SurfTab ® wintron 7.0

corrisponde al Mediacom WinPad 8.0 W801 corrisponde al SurfTab ® wintron 8.0

corrisponde al Mediacom WinPad 10.1 W101 corrisponde al SurfTab® wintron 10.1

[NOTA] Le foto e le caratteristiche tecniche dei Tablet aiuteranno a capire quale sia il modello in nostro possesso.

3. Scarichiamo tutti i drive disponibili per il nostro Tablet, li scompattiamo e li carichiamo su una chiavetta USB.

4. Colleghiamo l’adattatore micro USB al Tablet, quindi attacchiamo alle porte USB dell’adattatore il mouse e la chiavetta USB su cui abbiamo caricato i drive.

5. Installiamo i drive cliccando il tasto destro del mouse e selezionando Esegui come amministratore, riavviamo il Tablet per rendere effettive le modifiche.

[NOTA] Nel caso i file relativi ai driver del touch siano a parte rispetto al resto dei driver completi, dobbiamo prima installare il pacchetto driver completo e successivamente i driver del touch screen, altrimenti quest’ultimo non sarà riconosciuto.

IN CONCLUSIONE

Sia che abbiamo eseguito il ripristino hardware o software, l’ultimo passo da fare è quello di inserire di nuovo tutti i nostri dati all’interno del nostro Mediacom e la procedura di Hard Reset è terminata.

