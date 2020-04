Creare una partizione senza formattare il PC [Guida]

Molti utenti sul proprio PC stanno decidendo di installare più di un sistema operativo sul proprio terminale, per fare questo vi è bisogno di una partizione, che se viene fatta con il DVD di installazione di Windows comporta la formattazione di tutto il sistema operativo. A questo vi è però una soluzione, infatti è possibile creare una partizione all’interno del proprio Hard disk senza per forza dover formattare il Pc, vediamo insieme come fare.

DI COSA ABBIAMO BISOGNO

Un Pc con sistema operativo Windows

PROCEDIMENTO

1. Clicchiamo sul menu Start posto in basso a sinistra in Windows da Xp a 7, nella parte destra del monitor se abbiamo Windows 8, su Cortana in Windows 10 e nel campo di ricerca scriviamo diskmgmt.msc e premiamo il tasto Invio.

2. Si aprirà una finestra denominata Gestore disco, in cui dobbiamo scegliere la dimensione della partizione che vogliamo creare, (i valori saranno immessi in MB, quindi dobbiamo tener presente che 1GB corrisponde a 1024 MB), per creare la nuova partizione dobbiamo cliccare sul nostro Hard disk e con il tasto destro del mouse scegliere la voce Riduci volume.

3. Dopo aver scelto la dimensione della partizione che vogliamo creare clicchiamo su Ok, e partirà un finestra di caricamento che impiegherà circa 5 minuti per creare la partizione.

4. Una volta che la partizione sarà creare, basterà spostarci il basso a destra della finestra Gestione disco, e con il tasto destro del mouse selezionare la voce Nuovo volume semplice, e seguire il menù guidato.

5. Alla fine basterà formattare la nuova partizione in formato NTFS.

Abbiamo terminato, ora abbiamo una partizione sul nostro hard disk senza aver formattato il nostro PC. Ricordiamo che questa procedura è alquanto delicata, perciò è consigliabile ad utenti che hanno un minimo di capacità e cognizioni informatiche.