E’ importante che le temperature del vostro PC siano sotto controllo, sopratutto ora che si avvicina il caldo estivo. Controllare la temperatura del PC è importante. Ogni tanto bisogna farlo ed è essenziale verificarle in caso di qualche problema riscontrato sopratutto in Gaming.

Esistono vari software per verificare la temperatura sia della CPU che GPU di un PC. Vediamo quindi insieme come controllare la temperatura del PC. E’ importante ricordare che la temperatura massima sia della CPU che della GPU dipendono dal modello che possedete. Trovate le temperature massime sopportate dai componenti nel libretto di istruzione ma in linea generale per una GPU massimo 80 gradi mentre per una CPU massimo 100 gradi.

PROCEDIMENTO

1. Scaricate ed installate il programma HWMonitor, avviatelo ed avviate anche una sessione di gaming o un software che mette sotto sforzo il PC.

2. Dopo 30/60 minuti chiudete il gioco o il software e controllate le temperature rilevate. HWMonitor vi darà la temperatura minima, massima e quella in tempo reale raggiunta dai vostri vari componenti interni del PC, tra i quali CPU e GPU.

Se riscontrate che le temperature sono alte, pericolosamente vicine al limite o persino superiori dovete accertarvi di alcuni fattori per escludere un mal funzionamento del componente.

Verificate che le ventole della CPU e GPU non siano intasate da polvere , un vero danno per la dissipazione del calore.

, un vero danno per la dissipazione del calore. Se state giocando o lavorando con un Notebook, verificate che la superficie d’appoggio sia liscia e solida per evitare di chiudere le bocchette d’areazione del Notebook.

per evitare di chiudere le bocchette d’areazione del Notebook. Sempre se usate un Notebook vi consigliamo di acquistare dei piani d’appoggio con ventole incorporate. Vi mettiamo a fine articolo alcuni modelli.

Vi mettiamo a fine articolo alcuni modelli. Abbassate i dettagli grafici del gioco che potrebbero essere troppo alti per il vostro hardware con il risultato di un surriscaldamento spesso e volentieri della GPU.

Se avete seguito ogni passaggio e le temperature sono elevate e avete dei problemi nel giocare o lavorare, allora il problema sarà quasi sicuramente hardware.