Come trovare il proprio numero di telefono? So cosa state pensando… come fa una persona a non conoscere il proprio numero di telefono? Anche se può sembrare strano, può capire di non conoscere il proprio numero di telefono, sopratutto quando dobbiamo attivare WhatsApp sullo smartphone di qualche amico o parente non troppo ferrato in campo tecnologico.

[NOTA] Inutile specificare, che la soluzione più semplice è chiamare qualcuno per vedere quale sia il numero di telefono. Queste opzioni sono utili in caso di credito esaurito.

Vediamo quindi alcuni metodi per trovare il proprio numero di telefono.

CONOSCERE IL PROPRIO NUMERO DI TELEFONO CON ANDROID

METODO 1: TRAMITE LE IMPOSTAZIONI

1. Dal tuo dispositivo Android, vai in Impostazioni e clicca sulla voce Informazioni sul dispositivo.

[NOTA] Su alcuni modelli basta cliccare semplicemente su informazioni sul dispositivo ed il nostro numero comparirà in questa schermata.

2. Clicca su Stato ed infine su Numero di telefono.

METODO 2: TRAMITE L’APPLICAZIONE SIM CARD INFO

1. Apri Play Store e nel campo di ricerca digita SIM Card Info.

2. Trovata l’applicazione cliccaci sopra e premi su Installa. Attendi che l’app sia installata sul telefono ed infine clicca su Apri e potrai vedere il numero di telefono.

CONOSCERE IL PROPRIO NUMERO DI TELEFONO CON IPHONE

METODO 1: TRAMITE LE IMPOSTAZIONI

1. Anche su iPhone è possibile visionare il proprio numero di telefono dalle impostazioni. Basta seguire il seguente percorso: Impostazioni – Telefono – Il mio numero.

METODO 2: TRAMITE ITUNES

1. Collega l’iPhone al PC tramite l’apposito cavo.

2. Apri iTunes, clicca Autorizza sull’iPhone quando verrà richiesto per permettere il collegamento tra cellulare e PC (inserisci anche il codice di sblocco in caso sia impostato).

3. Su iTunes clicca sull’icona dell’iPhone posta in alto a sinistra. Qui troverai il numero di telefono, oltre alle altre opzioni.

METODO 3: TRAMITE L’APPLICAZIONE IL MIO NUMERO

1. Apri l’Apple Store e nel campo di ricerca scrivi Il mio numero.

2. Individuata l’applicazione cliccaci sopra e pigia su Ottieni (inserisci la password del tuo account Apple se richiesta).

3. Apri l’app e visiona il numero di telefono.

CONOSCERE IL PROPRIO NUMERO DI TELEFONO CON WINDOWS MOBILE

1. Apri Impostazioni – Sistema – Telefono. Qui troverai il tuo numero in cima alla schermata che si aprirà, sotto la dicitura Il mio numero.