[Guida] Come installare Windows 10 tramite USB

Vuoi formattare il PC ma non sai come installare Windows o vuoi aggiornare il tuo PC a Windows 10? Ecco come fare.

1. CREARE LA PENNA USB CON WINDOWS

La prima cosa da fare è creare una penna USB con l’installer di Windows, così riavviando il PC possiamo far partire l’installazione.

Andiamo sul sito Windows e scarichiamo Media Creation Tool. Una volta aperto clicchiamo su “Crea installazione per un’altro PC” o “Create installation media for another PC“.

Clicchiamo avanti e selezioniamo la versione di Windows che vogliamo installare.

Ora selezioniamo la voce “file ISO” e andiamo avanti; ci chiederà dove scaricare il file ISO, quindi selezioniamo un cartella.

Non ci resta che attendere il download del file ISO.

Scarichiamo da questo link l’ultima versione di Universal USB Installer e avviamo il programma.

Si aprirà questa finestra che ci chiede di accettare, quindi clicchiamo su “I agree“.

Apriamo il primo menu a tendina e in fondo selezioniamo “Windows 10 Installer“, poi cerchiamo il nostro file ISO cliccando su “Browse” e apriamolo; infine selezioniamo la nostra penna USB, di almeno 8gb, e spuntiamo la voce “We will NTFS format E:\“, andando così a formattare la nostra penna USB in NTFS.

Attendiamo la fine del processo e clicchiamo su “Close“.

2. INSTALLARE WINDOWS

Con la penna USB appena creata inserita, andiamo a riavviare il PC e clicchiamo varie volte il tasto ESC o F11 finchè non ci comparirà una schermata dove ci chiede come avviare il PC.

Una volta che ci apparirà la schermata, selezioniamo la nostra penna USB.

L’installer di Windows inizierà il lavoro, quindi selezioniamo la lingua e nella schermata successiva clicchiamo su “INSTALLA“.

Accettiamo le condizioni di licenza e andiamo avanti.

Ora selezioniamo la voce “Personalizzata: installa solo Windows“.

Dopodichè possiamo andare ad eliminare tutte le vecchie partizioni che c’erano sul disco e andare avanti per iniziare l’installazione del sistema operativo.

Partirà l’installazione dei file del sistema operativo, non ci resterà che attendere finchè non ci comparirà la schermata di Cortana, seguiamo quello che ci dice e completeremo l’installazione di Windows.