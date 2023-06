Disco bloccato Xbox One: come rimuoverlo

Una guida pratica e semplice per espellere il disco bloccato nella console Xbox One.

Disco bloccato Xbox One? Purtroppo può capitare che la propria Xbox One si blocchi per qualsiasi motivo (sbalzi di corrente, fulmini, chiusura errata della console) e che non voglia in alcun modo cacciare fuori il disco.

Sorge un problema quando si blocca la Xbox One e al suo interno rimane il disco. Prima di mandarlo in riparazione e spendere 60/70€ fermati un attimo e segui la nostra guida.

DISCO BLOCCATO XBOX ONE

Per risolvere questo fastidioso problema bastano semplici e pochi passi che non sono assolutamente pericolosi e che non richiedono particolari capacita tecniche.

Seguite attentamente la procedura per risolvere il problema.

1. Scollegate ogni cavo dalla console, in modo che non abbia carica elettrica al suo interno.

2 Procurati una spilletta o una graffetta per aprire gli sportellini dei cellulari per il vano Sim.

3. Inserisci l’estremità della graffetta nel foro di espulsione, che, in tutte le console Xbox One S, si trova sulla parete sinistra della console, dietro l’angolo dall’alloggiamento del disco. Secondo a destra e secondo in basso.

4. Spingere la graffetta finche’ il disco non esce fuori.

Come hai potuto vedere la procedura è semplicissima, in pochi minuti risolverai il problema senza sborsare 1€. Hai problemi con il GamePad? Eccome come cambiare gli stick.