Come creare una penna USB con installer Windows [Guida]

Avete assemblato o formattato un PC però il disco di Windows non funziona o lo avete perso. Vediamo come creare una penna USB con l’installer Windows.

Per creare una penna USB con l’installer Windows abbiamo bisogno di un semplice programma, Universal USB Installer. Per prima cosa dobbiamo scaricare il programma da questo link e aprirlo.

Inoltre dobbiamo scaricare la ISO di Windows, per farlo seguiamo questa guida per scaricare Windows 10 oppure scarichiamo da questo link la versione di Windows 7 che ci serve.

Una volta aperto il programma si aprirà questa finestra che ci chiede di accettare, quindi clicchiamo su “I agree“.

Ora nello “Step 1” priamo il primo menu a tendina e in fondo selezioniamo “Windows 10 Installer“ o “Windows 7 Installer“. Nello “Step 2” cerchiamo il nostro file ISO cliccando su “Browse“ e apriamolo. Infine, allo “Step 3” selezioniamo la nostra penna USB, di almeno 8gb, e spuntiamo la voce “We will NTFS format E:\“, andando così a formattare la nostra penna USB in NTFS, clicchiamo su “Create” per far partire l’operazione di creazione della penna USB con l’installer Windows.

Quando il programma avrà finito la finestra dovrà comparire come quella che vedete in foto e per finire l’operazione ci basterà cliccare su “Close” così da chiudere il programma.

Per installare Windows seguiamo questa guida, dal passo 2 in poi, dove viene spiegato passo passo cosa fare per installare con successo il sistema operativo.