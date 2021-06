[Guida] Come passare ad SSD senza perdere i dati

Clonare Windows da un Hard Disk ad un SSD è una procedura possibile ed anche piuttosto semplice. In questo tutorial ti spiego come procedere.

Vuoi passare ad un SSD senza perdere i dati presenti nel tuo hard disk? Niente paura, in questa guida ti spiegherò in pochi passi come clonare il tuo hard disk e copiare tutto il contenuto all’interno di un SSD.

Questa procedura è applicabile su PC desktop e su notebook.

DI COSA ABBIAMO BISOGNO

Macrium Software per effettuare la procedura di clonazione: Download

per effettuare la procedura di clonazione: SSD più grande dei dati presenti sul disco di origine: Amazon

Docking Station: Amazon

COLLEGAMENTO DEL SSD O DELL’ HARD DISK AL COMPUTER E CLONAZIONE

Inseriamo il nuovo SSD nell’involucro e colleghiamolo via USB al nostro PC o notebook. Ora passiamo alla procedura di clonazione.

1. Scarichiamo e installiamo Macrium Software sul computer. Clicchiamo su No alla finestra che si aprirà all’avvio del programma.

2. Clicchiamo sulla voce Clone this disk…

3. Si aprirà una nuova finestra, al cui interno clicchiamo la voce Select a disk to clone to… e andiamo a selezionare il nuovo HHD o SSD che abbiamo collegato in precedenza.

4. Clicchiamo su Yes all’interno del popup che richiede la conferma per procedere alla clonazione, su Next ed infine su clicchiamo su Ok per proseguire.

5. Attendiamo che la procedura di clonazione giunga alla fine. Al termine sostituiamo il vecchio disco con il nuovo appena clonato.

Abbiamo finito, ora possiamo montare il nuovo SSD e non ci resta che goderci il nostro PC perfettamente funzionante!