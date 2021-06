[Guida] Spotify Premium Gratis per sempre su Android

Avere Spotify Premium Gratis su Android è possibile, ed è anche molto semplice. Vediamo insieme come fare tramite questa guida.

Spotify Premium Gratis? E’ possibile di fruire del servizio di streaming musicale più utilizzato e conosciuto in assoluto, in maniera gratuita e senza dover sottoscrivere un abbonamento mensile dal costo di 9,90€?

La risposta è Si, il tutto utilizzando un piccolo trucchetto, vediamo insieme come.

DI COSA ABBIAMO BISOGNO

Smartphone con sistema operativo Android

APK di Spotify in versione Premium: Download Spotify Premium

AVERE SPOTIFY PREMIUM GRATIS: PROCEDIMENT0

1. Disinstalliamo Spotify dal nostro smartphone (se installato), andiamo in Impostazioni – Applicazioni – Spotify – Disinstalla.

2. Andiamo in Impostazioni, clicchiamo sulla voce Sicurezza e spuntiamo la voce Sorgenti sconosciute.

3. Scarichiamo Spotify Premium direttamente dallo smartphone ed installiamo l’applicazione.

4. Andiamo sul sito ufficiale di Spotify e creiamo un nuovo account, cliccando su Iscriviti.

[NOTA] Non è possibile inserire i dati del tuo precedente account se utilizzavi una versione moddata di Spotify in precedenza, in quanto quell’account è stato quasi sicuramente bloccato.

5. Compiliamo il modulo per l’iscrizione inserendo i nostri dati, accettiamo i termini e condizioni, clicchiamo sulla voce Non sono un robot ed infine premiamo su Iscriviti.

6. Inseriamo i dati del nostro nuovo account su Spotify.

[NOTA] Il login tramite Facebook non è abilitato, pertanto se effettuato il login su Spotify con il vostro account Facebook dovrete creare un nuovo account utilizzando la vostra email.

7. Ascoltate la vostra musica preferita!

CON QUESTA VERSIONE DI SPOTIFY SARA’ POSSIBILE