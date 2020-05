Il Firewall di Windows è utilissimo per la protezione del vostro PC. Ma a volte potrebbe bloccarvi software benevoli, quindi vediamo come aggiungere eccezioni al firewall.

Infatti non è raro che software da voi avviati vengono bloccati dal Firewall non permettendo quindi di utilizzarli online. Ad esempio un gioco che sfrutta il multiplayer, viene bloccato ogni qual’volta avviate una partita online. Perciò se vi trovate in una situazione del genere questa guida fa al caso vostro.

Seguite la guida attentamente:

1. Entrate nel “Pannello di controllo”.

2. Cliccate su “Sistema e sicurezza”.

3. Ora cliccate su “Windows Defender Firewall”.

4. Nelle voci a sinistra cliccate su “Impostazioni Avanzate”

5. Oppure con il motore di ricerca di Windows cercate “Windows Defender Firewall con sicurezza avanzata”.

6. Entrate nella sezione “Regole di connessione in Entrata”.

7. Al lato estremo destro cliccate su “Nuova regola”.

8. Vi si aprirà una finestra, selezionate “programma”.

9. Selezionate il percorso programma a cui volete dare l’eccezione e cliccate avanti.

10. Nella finestra successiva impostate la voce ”Consenti la connessione”.

11. Ora confermate le modifiche.

12. Stessa cosa dovete fare nella sezione “Regola connessione in uscita”. Di nuovo assicuratevi di impostare la voce ”Consenti la connessione”, altrimenti andrete a bloccare la connessione del programma o del gioco a cui dare l’eccezione.

Il gioco è fatto ragazzi, avete imparato come aggiungere eccezioni al Firewall per lasciare indisturbato il vostro software. Niente di più semplice. Ricordatevi che se avete installato un Firewall non Windows, dovete andare nel Firewall che avete installato e dare la nuova regola.