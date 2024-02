Tutti stanno attendendo oggi le dichiarazioni di Phil Spencer riguardanti il futuro di Xbox, soprattutto lato esclusive. Ma Sony? Sony è la prima a ad aver dato iniziato al multipiattaforma!

GIOCHI PLAYSTATION MULTIPIATTAFORMA

In tutto questo putiferio di notizie, di videogiocatori scontenti che hanno venduto la propria Xbox basandosi solo dai rumors, il dato di fatto più sconvolgente è che quando Sony decise anni portare i propri giochi su PC Windows nessuno si strappò le vesti 😅

Ebbene sì, Sony è da anni che porta i propri giochi su PC Windows ed anzi, recenti informazioni e dichiarazioni affermano che il futuro è multipiattaforma! E’ l’unico modo per l’azienda per reggere i costi di sviluppo dei Tripla A.

E secondo le ultime dichiarazioni, il futuro probabilmente sarà anche pubblicare su macchine concorrenziali come Nintendo e Xbox.

GIOCHI PLAYSTATION MULTIPIATTAFORMA: PERCHE’ NON FA NOTIZIA?

Continua fare poco rumore la politica Sony riguardo alle proprie produzioni, probabilmente i motivi sono da ricercare nell’attenzione del pubblico.

Dall’avvento del GamePass, Microsoft si è messa sulla testa una mela da prendere di mira. Infatti tra indignazioni da parte dei FanBoy e tra speculazioni di impossibilità di sostenere questo ecosistema, Microsoft è rimasta sotto mirino per 7 anni di fila.

Ecco che, come avviene sempre in qualsiasi ambito, tutti sono pronti ad allungare le orecchie al primo scricchiolino, o presunto, per dire “Ah lo sapevo che sarebbe crollata”!.

NOI VIDEOGIOCATORI SANI

Un videogiocatore sano di mente, non FanBoy ma che ama veramente giocare, non può che gioire in un futuro prossimo dove sarà possibile godersi Gears su qualsiasi piattaforma o God of Ware o qualsiasi altro titolo che ad oggi viene precluso e destinato solo a determinate macchine.

Perché diciamolo a gran voce, quelle sono solo scatole con pezzi di plastica e chip, quello che conta d’avvero è il gaming, è la possibilità di giocare e godersi questo fantastico mondo!

