Mentre provi ad installare un programma sul tuo computer vedi apparire una schermata riportante l’errore 2503 e non riesci a proseguire con l’installazione. Questo errore è molto comune su Windows 10, in particolare con il file di installazione di Epic Games. Quindi se sei in questa situazione anche tu, innanzi tutto non disperare, non sei il solo, e sopratutto la soluzione venire a capo di questo problema è molto semplice!

Ora ti spiego come fare per eliminare l’errore 2503 da Windows, e riuscire ad installare qualsiasi programma!

PROCEDIMENTO

1. Digita nella ricerca di Windows, posta in basso a sinistra, al lato della bandiera di Windows, la parola cmd.

2. Ti apparirà come primo risultato della ricerca il Prompt dei comandi che devi avviare come amministratore, cliccando il tasto destro del tuo mouse e selezionando la l’opzione Avvia come amministratore e cliccando su Si al messaggio di conferma dell’apertura del programma.

3. Cliccando con il tasto destro del mouse sull’icona del programma che non riesci ad installare, e seleziona l’opzione Invia a e successivamente scegli la voce Desktop (crea collegamento).

4. Verrà creata una nuova icona del programma che tentavi d’installare. Clicca con il tasto destro del mouse su questa nuova icona e clicca sulla voce Proprietà.

5. Copia il testo presente all’interno del campo Destinazione ed incollalo nel Prompt dei comandi utilizzando i tasti CTRL + V e premi Invio sulla tastiera.

CONCLUSIONE

Hai terminato. Ora puoi installare qualsiasi programma all’interno del tuo computer, senza che Windows ti impedisca l’esecuzione dell’installer a causa dell’errore 2503.