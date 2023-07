Non attivo Windows: cosa succede e cosa cambia

Cosa succede se non attivo Windows? Questa domanda ce la siamo posti in molti, sopratutto dopo l’avvento di Windows 10 sul mercato. Infatti il nuovo sistema operativo di casa Microsoft, a differenza dei suoi predecessori, è scaricabile in maniera molto più semplice ed intuitiva rispetto al passato, e sopratutto è installabile anche senza possedere un codice di licenza.

Quindi, vediamo insieme come accade se non attiviamo Windows al termine del periodo di prova.

[Nota] In questo articolo prenderemo in considerazione Windows 10, in quanto attualmente risulta essere il sistema operativo più diffuso e recente.

COSA SUCCEDE SE NON ATTIVO WINDOWS

Se Windows 10 non viene attivato si vanno incontro a 3 “conseguenze”:

1. Non sarà possibile personalizzare il sistema operativo. Questo significa che non avremo la possibilità di cambiare lo sfondo, i colori ed il wallpaper.

2. Comparirà un messaggio in basso a destra del nostro schermo, e anche se ci proveremo non sarà removibile. Questo messaggio ci avvisa che il sistema operativo non è attivato e che non si dispone di una licenza.

3. All’interno delle impostazioni comparirà sempre un messaggio che ci avvisa che disponiamo di una copia non attiva di Windows 10.

Quindi, a parte le 3 restrizioni che abbiamo analizzato, per il resto Windows funzionerà senza nessun problema. Potremo navigare su internet, scaricare programmi e ricevere gli ultimi aggiornamenti da parte di Microsoft.

PERCHÉ ACQUISTARE UNA LICENZA

La domanda sorge quindi spontanea: perché acquistare una licenza di Windows se ho la possibilità utilizzare il sistema operativo sviluppato da Microsoft anche senza possederne una? La risposta può sembrare scontata, ma è anche la più semplice: il motivo è che non acquistare Windows ed utilizzarlo senza licenza è considerato a tutti gli effetti illegale.

In ogni caso ognuno può valutare da se, e decidere se acquistare o meno Windows.