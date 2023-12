Cosa sono i GOTY? Significato e importanza nel Gaming

Cosa sono i Game of the Year (GOTY)? Sono d'avvero importanti? Facciamo un analisi su questo tema cosi importante per i videogiocatori.

L’importanza dei Game of the Year nel panorama videoludico globale, nell’ispirare innovazione e nel riflettere l’evoluzione costante dell’industria dei videogiochi.

Cosa sono i Game of the Year (GOTY)?

Cosa sono i GOTY? La Classifica Game of the Year (GOTY) è uno degli eventi più attesi nel mondo dei videogiochi, un momento in cui vengono celebrati i titoli che hanno lasciato un’impronta indelebile nell’industria ludica durante l’anno. La selezione del GOTY non è solo un riconoscimento, ma anche un’opportunità per riflettere sulle tendenze, l’innovazione e l’impatto culturale dei giochi.

Chi assegna il GOTY?

Il GOTY non è una classifica unica, ma viene assegnato da diverse fonti, come riviste specializzate, portali web, associazioni di critici e premiati del settore. Questa varietà di premiazioni porta spesso a risultati diversi, in cui titoli differenti emergono come vincitori in base ai criteri specifici di ciascuna giuria.

I premi più noti sono assegnati dalle seguenti organizzazioni: Academy of Interactive Arts & Sciences. British Academy of Film and Television Arts. Computer Gaming World.

L’importanza dei giochi INDIE e BLOCKBUSTER

L’ascesa dei giochi indie è stata una delle tendenze più evidenti. Titoli come “Hades”, con la sua combinazione di gameplay avvincente e narrativa coinvolgente, o “Among Us”, che ha catturato l’attenzione di milioni di giocatori grazie alla sua semplicità e socialità, hanno dimostrato che l’innovazione e la creatività non necessitano di budget mastodontici.

Allo stesso tempo, non possiamo ignorare i blockbuster come “The Last of Us Part II” o “Cyberpunk 2077”, che hanno spinto i limiti della grafica, della narrazione e dell’immersione, nonostante le polemiche e le sfide affrontate durante lo sviluppo.

La varietà dei giochi premiati riflette la diversità di gusti e preferenze dei giocatori, così come l’evoluzione costante dell’industria dei videogiochi. I GOTY diventano non solo un riconoscimento, ma anche una guida per i giocatori che cercano esperienze di gioco memorabili.

Il significato dei GOTY

La Classifica GOTY rappresenta quindi un momento di celebrazione e dibattito, in cui l’intera comunità dei giocatori si unisce per onorare i titoli che hanno segnato un anno ricco di avventure virtuali. Alla fine, indipendentemente da quale titolo venga incoronato, l’importante è riconoscere il ruolo significativo che i videogiochi giocano nella cultura contemporanea e l’emozione che portano nelle vite di milioni di persone in tutto il mondo.

I principali candidati di quest’anno

Dei trenta videogiochi in nomination nel Round 1, la seconda fase del processo di votazioni per il cosiddetto ‘GOTY della community’ dei Game Awards 2023 coinvolgerà ‘solo’ dieci titoli.

Alan Wake 2

Baldurs’ Gate 3

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty

Genshin Impact

Hogwarts Legacy

Honkai Star Rail

Lies of P

Marvel’s Spider-Man 2

Resident Evil 4

Zelda: Tears of the Kingdom

