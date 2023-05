Controllare temperatura PC per preservare l’hardware

Il caldo è quasi alle porte e come noi soffriremo le alte temperature, così è per i nostri dispositivi elettronici, soprattutto il nostro PC.

Esistono vari sistemi di raffreddamento che permettono di mantenere in salute e fresco il nostro Personal Computer, ma prima di adottarne uno è importante capire se l’attuale sistema funzioni a dovere o se debba essere cambiato.

come possiamo perciò controllare la temperatura del PC?

CONTROLLARE TEMPERATURA PC

Dovete sapere che al proprio interno la componentistica hardware stessa del PC possiede vari sensori per la misurazione della temperatura. Possiede questi sensori la scheda madre, la scheda video e anche il processore.

Questi sensori sono essenziali per poter controllare la temperatura dei singoli componenti hardware in modo corretti. Alle volte la temperatura troppo alta si può risolvere cambiando soltanto la pasta termica, altre volte invece bisogna cambiare sistema di raffreddamento, passando ad uno più professionale come un impianto a liquido o semplicemente un dissipatore ad aria più efficiente.

Spesso i vari software in dotazione permettono il controllo della temperatura dei singoli componenti, come ad esempio il software dedicato alla scheda video. Ma se volete uno strumento efficace che include tutto a portata di click, allora vi consigliamo di seguire i semplici passaggi esposti di seguito.

CONTROLLARE TEMPERATURA PC: SEMPLICI PASSAGGI

Ci vengono in contro 2 software gratuiti ed efficienti.

Core Temp che potete scaricare qui.

Semplice da installare e facile da utilizzare per dare immediatamente un’occhiata ed in modo preciso le temperature del nostro processore, è capace di distinguere le temperature di ogni singolo core, quindi in presenza di un Dual-core o Quad-core il programma visualizzerà la temperatura di ogni core a nostra disposizione.

Se risulta alto soprattutto in stato di riposo, ovvero se supera i 60 gradi, allora faremo bene a fare una pulizia della polvere e a ripristinare la pasta termica.

Per la GPU abbiamo GPU Temp che potete scaricare qui.

Anche in questo caso il software ci visualizzerà la temperatura della nostra scheda video e il carico corrente. Se costatiamo che la temperatura in stato di totale assenza di lavoro supera i 50 gradi, allora faremo bene a fare una pulizia della eventuale polvere e un ripristino della pasta termica e in casi estremi cambiare il dissipatore.

CONCLUSIONI

Non prendete per scontato queste informazioni, infatti all’avvicinarsi della stagione estiva vi è un innalzamento della compromissione dei dispositivi elettronici. Perciò un mimino di riguardo, controllando le temperature e tenendo pulito il proprio PC vi permetterà di risparmiare molti soldini.