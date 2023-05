Hai il telefono lento? Non è più reattivo come una volta? Ecco una guida su come resettare Android e riportarlo ai suoi giorni migliori.

Il tuo smartphone è lento? Spesso, dopo alcuni anni di utilizzo, è importante resettare il nostro dispositivo Android.

I motivi possono essere molti in realtà, nel tempo è il sistema stesso che rallenta ed ha bisogno di un reset, oppure abbiamo bisogno di farlo dopo un aggiornamento Major di Android stesso.

In ogni caso per poter mantenere il proprio telefono Android veloce e reattivo è importante fare un reset di tanto in tanto. Vediamo perciò come resettare Android in semplici passaggi.

COSA PREVEDE UN RESET ANDROID?

Come con qualsiasi reset su qualsiasi sistema, prevede la cancellazione completa dei dati presenti sul dispositivo Android, che siano foto, video e applicazioni. E’ importante perciò che ti accerti di salvare tutti i dati sensibili!

SALVARE DATI APP SU CLOUD GOOGLE

Un servizio che offre Google è quello di sincronizzare il proprio account e quindi le app scaricate dal Play Store. Per farlo basta andare in:

Impostazioni. Tocca Informazioni sul telefono-Account Google-Sincronizzazione account. Se hai più account tocca l’account che vuoi sincronizzare. Tocca i tre pallini in alto a destra e clicca su “Sincronizza ora”.

Ti consiglio di sincronizzare l’account con una Wi-Fi. Se poi vuoi salvare foto e video e documenti vari, bisogna che li salvi su un dispositivo esterno (PC, Chiavetta USB, MicroSD) oppure puoi utilizzare un qualsiasi Cloud come Drive, Foto di Google, DropBox ecc.

COME RESETTARE ANDROID

Ora ci siamo, è possibile resettare Android dopo aver salvato ogni dato sensibile. Tengo a sottolineare nuovamente che questa procedura cancellerà ogni dato dal tuo smartphone Android riportandolo ai dati di fabbrica.

Assicurati che la salute della batteria sia buona e che sia carica al 100% prima di effettuare il reset.

Come resettare Android:

Vai in impostazioni. Seleziona Backup e ripristino – Ripristino di fabbrica. Ripristino telefono – Cancella tutto.

La procedura richiederà del tempo e assolutamente non tentare di spegnere forzatamente lo smartphone per evitare perdite ingenti al sistema stesso.

La procedura di reset può cambiare in base al produttore, ma in generale questi sono i passaggi per arrivare al reset.