In questa guida andremo a vedere come installare ADB e Fastboot sul nostro PC Windows. ADB ci permette di mettere in comunicazione il nostro smartphone e tablet Android per trasferire file, installare pacchetti e sopratutto effettuare svariate operazioni di modding.

È molto importante prima di utilizzare e collegare il proprio smartphone Android al computer aver installato i driver per il proprio dispositivo. Per scaricare i driver del vostro dispositivo potete cliccare qui e cercare il vostro dispositivo. Ora vedremo quali sono i principali metodi per installare ADB e Fastboot sul vostro computer Windows.

In generale ADB e Fastboot fanno parte della piattaforma SDK per sviluppatori e quindi dovreste scaricare l’intero pacchetto, cosa che vi eviteremo con i seguenti metodi.

PRIMO METODO

Uno dei metodi più semplici è quello di utilizzare un tool realizzato da un utente del forum di XDA. Potete scaricarlo a questo indirizzo. Dovete aprirlo con i permessi di amministratore, quindi premendo il tasto destro sul file e selezionare la relativa voce. In ordine vi chiederà se installare ADB, Fastboot e i driver. Premendo Y confermerete, e con N annullerete le singole operazioni. Vi consigliamo di accettare (Y) tutte e tre le opzioni.

SECONDO METODO

Questo tool, come per il precedente metodo, non dà garanzia che sia sempre aggiornato, ma vale comunque la pena tentare vista l’estrema semplicità. Potete scaricare Minimal ADB and Fastboot dal forum di XDA. Una volta installato questo software avrete anche una nuova voce nel menù delle applicazioni per lanciare Minimal ADB e Fastboot: si aprirà il terminale già pronto per l’utilizzo. Una piccola comodità in più. Rispetto al metodo precedente qui i file ADB e Fastboot rimarranno nella cartella di installazione e non vengono copiati nel sistema (per questo non vi servono i permessi di amministratore).

TERZO METODO

Scaricate il tool per Windows dell’SDK da questo link. Estraetelo ed aprite la cartella. Aprite il file nella cartella tools. Dalla finestra che si aprirà dovrete deselezionare tutte le voci escluso Android SDK Platform-tools. Selezionate poi Install Packages, accettate le licenze e infine Install. Alla fine potrete chiudere il programma.

In questo caso ADB e Fastboot saranno all’interno della nuova cartella platform-tools dentro android-sdk-macosx (in Download) e per raggiungere la cartella da Terminale il comando sarà:

cd C:\Android\platform-tools

Questo metodo è l’unico che si basa sui file forniti da Google. È quindi l’unica guida che vi garantisce di avere effettivamente l’ultima versione di ADB e Fastboot.

Se la guida è stata di aiuto continuate a seguirci per nuove guide sul mondo della tecnologia!