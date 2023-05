Hai acquistato uno smartwatch Huawei ma non sai collegarlo al telefono Android? Segui la nostra guida per capire come collegare orologio Huawei al telefono.

Hai acquistato un nuovo orologio Huawei e vorresti collegarlo al tuo telefono Android ma non sai come fare? Effettivamente per sfruttare tutte le funzionalità bisogna collegarlo per forza al telefono e la procedura non è così scontata come sembra.

Ti spiegherò passo passo come collegare orologio Huawei al telefono Android per sfruttarlo in tutto il suo potenziale.

Di cosa hai bisogno:

Telefono Android

Orologio Huawei

Connessione a Internet

Partiamo dai preliminari essenziali per poter collegare orologio Huawei al telefono Android.

Attiva il Bluetooth del tuo telefono. Attiva il GPS del tuo telefono.

Mi raccomando, attiva solo il Bluetooth senza collegarlo manualmente a nessun dispositivo.

Ora il passo successivo è dover installare Huawei Health, ma a causa del ban presente negli USA, non è possibile più avere una versione aggiornata e funzionante di Huawei Health dal Play Store di Google.

Perciò per riuscire a collegare l’orologio al telefono Android hai bisogno di seguire questa procedura:

Tramite telefono Android cliccare su questo link ufficiale rilasciato da Huawei https://appgallery.cloud.huawei.com/appdl/C10414141 Android ti avvertirà dei rischi nel scaricare file non presenti sullo Store, se vuoi installare l’app devi acconsentire al download. Una volta scaricato, bisogna installare il file sul telefono cliccando su “Apri” o “installa adesso”.

Ora sei pronto a collegare l’orologio Huawei al telefono! Basta infatti avviare Huawei Health che hai installato sul tuo telefono e seguire la procedura, quest’ultima cambia in base al proprio orologio.

