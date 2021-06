[Guida] Come cambiare gli stick del controller Xbox One

All'improvviso gli stick del tuo controller Xbox One hanno iniziato a dare problemi o si sono rotti. In questa guida andremo a vedere come sostituirli in modo semplice e veloce.

All’improvviso gli stick del tuo controller Xbox One hanno iniziato a dare problemi o si sono rotti. In questa guida andremo a vedere come sostituirli in modo semplice e veloce.

Sappiamo bene che con l’uso i nostri stick si consumano facilmente, ma non c’è da preoccuparsi dato che possiamo risolvere questo piccolo problema in pochi minuti e spendendo poco!

1. ATTREZZI E RICAMBI

La prima cosa di cui abbiamo bisogno per smontare il controller della nostra Xbox One è un cacciavite Torx T8H, come potete vedere in foto. Nel link in basso potete trovarlo su Amazon.

Poi dobbiamo comprare degli stick nuovi che possiamo trovare facilmente online su Amazon o Ebay. Li trovate nel link qui in basso.

2. SMONTARE IL CONTROLLER

1. Iniziamo rimuovendo la cover della batteria e le due cover ai lati del controller semplicemente facendo un po di pressione, tranquilli non si romperanno.

2. Ora alziamo l’adesivo nel vano batterie per scoprire una vite e svitiamo le cinque viti cerchiate in rosso nella foto, con un cacciavite Torx T8H.

3. Rimuoviamo la cover anteriore del controller per poter tirare via gli stick e sostituirli con i nuovi che abbiamo comprato.

Non ci resta che seguire il processo al contrario per poter assemblare il nostro controller e continuare a giocare ai nostri giochi preferiti.

Buon divertimento!