Come aumentare le prestazioni del PC [Guida]

In questa guida vedremo come aumentare le prestazioni del PC modificando alcune impostazioni dal pannello di controllo NVIDIA. Questa guida è utile per i possessori di schede video NVIDIA, andremo a modificare alcuni parametri che ci permetteranno di avere più potenza dalla nostra scheda video.

GUIDA IMPOSTAZIONI

Iniziamo cliccando con il tasto destro sul desktop e apriamo il Pannello di controllo NVIDIA.

1. Per prima cosa andiamo sulla voce Modifica della risoluzione e impostiamo la risoluzione adatta o nativa supportata dal nostro monitor e impostiamo anche la frequenza di aggiornamento indicata dal nostro monitor. Potete farvi aiutare dalla foto qui sotto.

2. In questo secondo passo modificheremo le impostazioni dal menu Gestisci le impostazioni 3D.

La prima voce da modificare è Filtro struttura – Qualità e selezioniamo Prestazioni massime , questo ci permetterà di ottenere più potenza.

e selezioniamo , questo ci permetterà di ottenere più potenza. Scendiamo più giù e selezioniamo Max Frame Rate e nel menù a tendina impostiamo la frequenza di aggiornamento del nostro monitor. Questo bloccherà gli FPS dei nostri giochi così da non far lavorare troppo la nostra scheda video.

e nel menù a tendina del nostro monitor. Questo bloccherà gli FPS dei nostri giochi così da non far lavorare troppo la nostra scheda video. Selezionando la Mod. bassa latenza attiviamo l’opzione Ultra . Questa opzione riduce la latenza limitando il numero di fotogrammi in coda che la CPU è in grado di preparare prima che vengano elaborati dalla scheda video.

attiviamo l’opzione . Questa opzione riduce la latenza limitando il numero di fotogrammi in coda che la CPU è in grado di preparare prima che vengano elaborati dalla scheda video. In Modalità di gestione dell’alimentazione selezioniamo Preferisci le prestazioni massime , questo aumenterà la potenza della nostra scheda video così da farci avere più potenza.

selezioniamo , questo aumenterà la potenza della nostra scheda video così da farci avere più potenza. Selezioniamo Sincronizzazione verticale e impostiamo Attivato , questa opzione attiverà la sincronizzazione verticale in tutti i giochi eliminando lo spezzamento dell’immagine. Ricordiamoci di disabilitare l’opzione VSync nelle impostazioni dei nostri giochi.

e impostiamo , questa opzione attiverà la sincronizzazione verticale in tutti i giochi eliminando lo spezzamento dell’immagine. Ricordiamoci di disabilitare l’opzione VSync nelle impostazioni dei nostri giochi. Come ultima impostazione selezioniamo Velocità di aggiornamento preferita e applichiamo La più elevata disponibile, questo sostituirà la frequenza di aggiornamento predefinita di un gioco con la frequenza di aggiornamento massima supportata dal monitor.

3. Nel terzo passo modificheremo le impostazioni dal menu Imposta G-SYNC. Questo è un passo opzionale per chi ha un monitor G-SYNC o FreeSync compatibile G-SYNC.

Come vediamo dalla foto più sotto sputiamo la voce Abilita G-SYNC, compatibilità G-SYNC e selezioniamo Abilita per la modalità finestra e schermo intero. Infine spuntiamo la terza voce Abilitare le impostazioni per il modello di schermo selezionato.

CONCLUSIONI

Ora che abbiamo impostato queste opzioni avremo un miglioramento nella fluidità delle immagini in gioco e un aumento degli FPS.

